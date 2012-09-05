Операция по расточке блока цилиндров является неотъемлемой частью технологической цепочки капремонта двигателей. А капитальный ремонт требуется в случаях снижения мощности мотора, увеличения расхода масла, появления характерного цвета и запаха отработанных газов, а также падения компрессии. Все перечисленные явления представляют собой знаки износа цилиндропоршневых элементов. В подобных случаях единственно правильным решением для автовладельца является прерывание эксплуатации ТС и обращение к профессиональным мастерам компании Автомеханика. Они выполнят квалифицированную диагностику цилиндров и определят их состояние. Многие сервис-центры в подобных ситуациях предлагают простую замену поршневых колец. Однако подобная манипуляция не поможет. Необходимо выполнить нужные замеры и только после этого принимать окончательные решения.



С учетом полученных результатов мастера Автомеханики предложат варианты решения проблемы. Прежде всего это основная и финишная операция, называемая хонингованием. Перед финишным хонингованием выполняется расточка блока цилиндров в нужный ремонтный размер. Также выполняется гильзовка с дальнейшим финишным хонингованием. Наиболее распространенной манипуляцией является росточка с дальнейшим финишным хонингованием. Суть таких работ заключается в установка цилиндра на вертикальный шпиндель специального расточного станка. На таком станке закреплен вращающийся и опускающийся вглубь цилиндра резец, выполняющий срезку металла с зеркала, устраняя при этом конусность и эллипсность детали.



От хона резец отличается жестким креплением в шпинделе. При обработке хон "плавает", повторяя конфигурацию внутренних поверхностей цилиндра. А резец двигается строго по вертикальной направляющей при совершении рабочего хода. Благодаря этому инструмент выставляется так, чтобы устранить эллипсность. Точнее, изношенный цилиндр теряет яйцеобразную форму, полностью восстанавливая свою геометрию. Очевидно, это касается ремонтного размера. Устранение эллипса одним лишь хоном возможно. Однако с более причудливыми бочкообразными износами он справиться не сможет.



С первого взгляда операция расточки может показаться простой. Однако для выполнения такой манипуляции нужен высококвалифицированный мастер и точное оборудование. При расточке самым главным моментом считается базирование детали. Данное правило распространяется на фрезерное и токарное дело, а также на ремонт двигателей. Чтобы гарантировать параллельность, перпендикулярность и соосность разных элементов детали во время обработки, необходимо выбрать правильно базу. Перед тем, как установить рядные блоки на масляной поддон картера, необходимо тщательно очистить поверхность от прокладок. В дальнейшем операция расточки должна выполняться максимально осторожно, без повреждения деталей. Только так можно добиться высокого качества ремонта двигателя и обеспечения его работоспособности.

