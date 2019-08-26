Seat Cordoba (читается, кстати, «Кордова», с ударением на первом слоге, это город такой) есть не что иное, как модификация модели Ibiza (не «Ибица», как принято у попсовых диджеев и поклонников «кислотных» рэйвов на одноименном острове, а «Ивиса») с кузовом седан. Соответственно он и оформлен. В отличие от строгой до чопорности Skoda Fabia выглядит более живо и, можно даже сказать, агрессивно. Эдакий маленький, но мускулистый крепыш с решительной «мордочкой» на низком старте, всем своим видом показывающий, что способен на многое. В салоне и вовсе царит спортивный стиль. Хотя комбинация приборов явно «всефольксвагеновская». Однако исполнение таково, что об этом не сразу и догадаешься: циферблаты по-спортивному утоплены в шахты, а консоль слегка развернута в сторону водителя. Спортивный руль сравнительно небольшого диаметра с тремя спицами, кресла имеют ярко выраженную боковую поддержку. По сравнению с предшественником машина выросла на 117 мм в длину, на 58 мм в ширину, на 17 мм в высоту, и на 17 мм стала больше база. Разумеется, это прибавило комфорта для седоков, да и объем багажника увеличился на 30 л (теперь 485 л, неплохой показатель для седана класса «В»).

Даже кожа и ксенон

Предусмотрено три уровня комплектации: Stella, Sport, Signo. Причем уже в первой, начальной, предусмотрены АБС, водительская и пассажирская подушки, центральный замок. иммобилайзер, электростеклоподъемники в передних дверях и магнитола. Для комплектации Sport «в стандарте» — литые 15-дюймовые колеса с низкопрофильными шинами и наиболее мощные дизели (с мотором мощностью 130 л.с. — ПБС), а также противотуманки в переднем бампере, боковые подушки, CD-проигрыватель, электрическая регулировка наружных зеркал с подогревом (у Stella все это — опции). Кроме того, в комплектации Signo добавляются система Climatronic, электропривод стекол задних дверей и двухцветное оформление салона. Во всех трех вариантах можно заказать датчик дождя, люк в крыше, CD-чейнджер на шесть дисков, а в дорогих — кожаный салон, ксеноновые фары и круиз-контроль.

Как видим, с безопасностью, если сулить по количеству подушек, все в порядке. Но на этом не остановились: по утверждению представителей фирмы, каркас пассажирской ячейки изготовлен из высокопрочной стали и предоставляет водителю и пассажирам дополнительные шансы в форсмажорных обстоятельствах. Ремни (для пяти седоков) снабжены преднатяжителями.