Скорость автомобиля в любой момент должна быть такой, чтобы габарит опасности не превышал расстояния видимости. Расстояние видимости может быть ограничено из- за кривой в плане или кривой в профиле дороги. При небольших расстояниях видимости основной причиной ДТП является неожиданное для водителя появление препятствия, находящегося в пределах габарита опасности или динамического габарита в виде стоящего или обгоняющего транспортного средства.

Анализ данных свидетельствует о том, что при ограничении видимости в плане водители больше снижают скорость, чем при таком же ограничении видимости в профиле. Это связано с тем, что поворот заставляет водителя снижать скорость сам по себе. В то же время, как и в предыдущих случаях, по мере снижения безопасной скорости все большая часть водителей превышает ее. Этому способствует то, что в условиях ограниченной видимости имеется возможность превышать безопасную скорость «до тех пор, пока везет», т. е. пока на пути не окажется препятствие. Чтобы уменьшить вероятность ошибки при выборе скорости в этих условиях, необходимо придерживаться простого правила: «если видимость ограниченная, предполагай худшее».