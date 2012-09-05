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Расстояние видимости
25 Апреля 2017
Теги: авто

Скорость автомобиля в любой момент должна быть такой, чтобы габарит опасности не превышал расстояния видимости. Расстояние видимости может быть ограничено из- за кривой в плане или кривой в профиле дороги. При небольших расстояниях видимости основной причиной ДТП является неожиданное для водителя появление препятствия, находящегося в пределах габарита опасности или динамического габарита в виде стоящего или обгоняющего транспортного средства.

Анализ данных свидетельствует о том, что при ограничении видимости в плане водители больше снижают скорость, чем при таком же ограничении видимости в профиле. Это связано с тем, что поворот заставляет водителя снижать скорость сам по себе. В то же время, как и в предыдущих случаях, по мере снижения безопасной скорости все большая часть водителей превышает ее. Этому способствует то, что в условиях ограниченной видимости имеется возможность превышать безопасную скорость «до тех пор, пока везет», т. е. пока на пути не окажется препятствие. Чтобы уменьшить вероятность ошибки при выборе скорости в этих условиях, необходимо придерживаться простого правила: «если видимость ограниченная, предполагай худшее».


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