Один из главных секретов приготовления вкусного шашлыка – хороший маринад. Однако уже на этом этапе подготовки люди совершают непростительные ошибки. Причем они уверены, что их можно нивелировать качественной жаркой (либо недочет сведет на нет хорошее мясо). Это заблуждение. Если вы допустили ошибки при мариновании шашлыка, их уже не исправить. Сотрудники службы доставки https://shashliknn.ru/ рассказали, какие недочеты совершают люди и какие есть секреты правильной подготовки мяса.

ТОП-5 ошибок при мариновании мяса

Сначала о промахах кулинаров-любителей. Выделим пять серьезных ошибок, которые могут существенно ухудшить вкус блюда:

Слишком много кислоты. Почему-то бытует мнение, что большое количество уксуса – отличный вариант для маринада. Это неправда. Вы рискуете только испортить молодое мясо, его вкус станет другим. Используйте лук, перец, соль и другие специи, забудьте о кислоте. Постоянные эксперименты. Не нужно все мешать в кучу. Шашлык хорош именно натуральным вкусом мяса, а специи – лишь добавки к нему. Не стоит использовать какие-то «фишки» нескольких опытных кулинаров, насмотревшись роликов на «Ютубе», и добавлять все подряд в маринад. Долгое маринование. Максимальное время – 15-20 часов. Если курочка, баранина или свинина слишком долго будут лежать в холодильнике, то они начнут терять свой вкус. Конечно, это отразится и на самом шашлыке. Плюс повышается вероятность появления вредоносных бактерий. Маринуйте шашлык утром, а ближе к вечеру готовьте его. Это оптимальный вариант. Добавление майонеза. Возможно, он и обеспечивает какое-то улучшение вкусовых ощущений. Однако майонез делает шашлык слишком жирным и калорийным. Использование соли. Нет, это не значит, что от нее нужно отказаться. Напротив, это один из главных ингредиентов. Просто соль не стоит использовать во время маринования, так как этот продукт является поглотителем влаги. То есть при жарке шашлык получится сухим. Солите его непосредственно после насадки на шампур.

Бывают и другие серьезные просчеты. Если вы не уверены в собственных силах, то не стоит готовить мясо к жарке самостоятельно, воспользуйтесь услугами службы доставки. На сайте https://shashliknn.ru/shop/banketnoe-menu/ вы можете заказать очень вкусный шашлык, который замаринован и приготовлен профессиональными кулинарами.





Секреты грамотной подготовки мяса

Чтобы блюдо получилось по-настоящему вкусным, придерживайтесь нескольких полезных советов при мариновании:

для размягчения волокон используйте луковый сок (не следует резать лук большими кольцами, так как КПД от такого решения равен нулю);

храните шашлык перед готовкой в стальной или стеклянной посуде, откажитесь от пластиковых и алюминиевых емкостей;

не используйте размороженную продукцию;

маринуйте молодое мясо с прожилками, у которого приятный розовый цвет.

Помните, что правильный маринад – основа успешной жарки шашлыка. Поэтому не пренебрегайте правилами и советами, и уж точно не нужно повторять ошибки, которые были рассмотрены выше.



