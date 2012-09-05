Продать подержанную технику дорого - мечта каждого автовладельца, который хочет получить прибыль от такой сделки. Но самостоятельно продать авто по высокой цене оказывается практически нереально. К тому же, на это уходит много времени.

Многие автомобилисты в этом случае обращаются в компании, предлагающие выкуп автомобилей. Однако есть и те автовладельцы, которые опасаются такой услуги. Все потому, что вокруг нее ходит множество мифов. Рассмотрим основные мифы.

Там обманут и заберут авто

Это самый распространенный миф. Его создали автовладельцы, которые попались на удочку к недобросовестным покупателям из автосалонов. Однако принцип продажи в компании, осуществляющей выкуп, кардинально отличается от принципа продажи авто в салоне. Ведь вам сразу же после проведения оценки будут выданы деньги.

Там заплатят очень мало

Это утверждение будет верным только для тех владельцев авто, которые слишком завысили цену на свое транспортное средство. Обычно после скупки автовладелец получает не менее 70% стоимости авто. В некоторых компаниях могут выдать и больше. Все зависит от того, в каком состоянии находится автомобиль.

Это дорого

Данный вопрос будет актуальным лишь в том случае, если владелец авто заранее не выяснил, какие услуги в компании являются платными, а какие предоставляются безвозмездно. К платным могут относиться услуги эвакуатора, юриста. А вот что касается предоплаты, то ее предлагают только мошенники.

Это сложно, придется собирать много документов

Это настоящий миф. Для того, чтобы продать авто через услугу скупки вам понадобится собрать не больше документов, чем для обычной продажи транспортного средства. При этом скупщики возьмут на себя все обязательства по оформлению документов. Так что автомобилисту не придется волноваться.

Моя машина является неподходящей для скупки

Это один из самых распространенных мифов. Многие компании выкупают автомобили в любом состоянии. Даже если ваша машина находится не на ходу, вы все равно сможете ее продать. Также вы можете реализовать автомобиль находящийся в лизинге или в кредите.

Итак, выкуп автомобилей - это выгодная сделка для автовладельцев. Она не несет в себе никаких опасностей и лишних финансовых затрат. А многие утверждения относительно данной услуги являются всего лишь мифами автовладельцев, которые столкнулись с недобросовестными покупателями.



