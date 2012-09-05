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Распределительный вал
14 Февраля 2017
Теги: авто

Распределительный вал имеет опорные шейки (на них он крепится), кулачки, шестерню привода масляного насоса и эксцентрик для привода бензонасоса.

Количество кулачков распредвала совпадает с количеством клапанов (впускных и выпускных). Одноименные кулачки распредвала располагаются: у 4-х цилиндровых двигателей - под углом 90°, у 6-ти цилиндрах, соответственно - 60°, у 8-ми цилиндровых - 45°.

Приводные шестерни распредвала и коленвала (как и приводные звездочки) устанавливаются по меткам (на маховике и шкиве).

Дизельные двигатели имеют не две приводящие шестерни, как у бензиновых двигателей, а пять шестерен: приводящие распредвал, уравновешивающую, приводящую кулачковый валик топливного насоса высокого давления (ТНВД) и топливоподкачивающий насос (ТПН), насос системы охлаждения и всережимный регулятор. В случае неполадок в работе системы, стоить осуществить полную диагностику автомобиля https://www.cartech24.ru/index.php/nashi-uslugi/diagnostika. Профессиональные специалисты автоцентра КарТех выполнят данную процедуру максимально быстро и качественно.

Поверхности трения распределительного вала (опорные шейки и кулачки) для повышения их износостойкости упрочняются ТВЧ. Опорные шейки распредвала иногда бывают разных диаметров (для удобства сборки). Подшипники скольжения опорных шеек бывают бронзовые или биметаллические (сталеалюминиевые или сталебаббитовые).

Для более эффективной работы двигателя, т. е. лучшего наполнения цилиндров свежей смесью (воздухом) и очистки цилиндров от ОГ, открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов в современных двигателях происходит не строго в ВМТ и НМТ, а несколько раньше и позже - т. е. открытие впускных клапанов происходит с опережением - перед ВМТ, а закрытие - с запаздыванием - после НМТ, аналогично и для выпускных клапанов: открытие - перед НМТ, а закрытие - после ВМТ.

Моменты открытия и закрытия клапанов, выраженные в углах поворота коленчатого вала, называются фазами газораспределения, а выраженные графически - в градусах поворота коленчатого вала - диаграммой фаз газораспределения.

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