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Распределенное впрыскивание топлива
14 Марта 2020
Теги: авто

До настоящего времени электронные системы впрыскивания топлива в цилиндр не получили распространения из-за ряда нерешенных технических проблем (необходимость высоких давлений впрыскивания, ограничения длительности впрыскивания во времени и др.). Однако сейчас наблюдается возрождение интереса к данным системам, отмечаемое по патентным материалам и научно-техническим публикациям.

При распределенном впрыскивании топлива расширяются возможности в конструировании впускной системы и появляются благоприятные условия для применения газодинамического наддува, в том числе и регулируемого. Абсолютное большинство двигателей с распределенным впрыскиванием топлива имеет „настроенные” впускные системы. В то же время при распределенном впрыскивании топлива несколько возрастает погрешность дозирования топлива по сравнению с центральным впрыскиванием из-за очень малых значений цикловых подач. Кроме того, иногда наблюдается закоксовывание распылителей форсунок, установленных в зоне повышенных температур около впускных клапанов. При распределенном впрыскивании топлива идентичность составов смеси по цилиндрам в большей степени определяется неравномерностью дозирования топлива форсунками, чем конструкцией впускного трубопровода. Нужны срочно деньги, а ссуду в банке ждать слишком долго? Возьмите кредит под залог автомобиля https://avto-pod-zalog.ru/kredit-pod-zalog-pts-dlya-yuridicheskih-lic и необходимая сумма будет у вас в кармане уже через несколько минут.

При центральном впрыскивании (моновпрыскивании) подача топлива обеспечивается одной форсункой (реже двумя форсунками), установленной на участке до разветвления впускного трубопровода. При таком способе топливоподачи соединяются отдельные преимущества и недостатки карбюраторной системы и системы впрыскивания топлива.

Приоритет в разработке центрального впрыскивания топлива принадлежит нашей стране. В 1960-1964 гг. в Московском автомеханическом институте (МАМИ) группой исследователей по предложению и под руководством Г. П. Покровского была создана первая система центрального впрыскивания, запатентованная в ряде стран (пат. N 1526703 ФРГ и др.). Варианты систем центрального впрыскивания для двигателей ЗИЛ были разработаны объединенными коллективами сотрудников МГДАТМ (МАМИ) и МосКарЗ, ПО ЗИЛ.

Основной принцип электронного управления впрыскиванием топлива одинаков для большинства систем, несмотря на их конструктивные отличия. Он заключается в широтной модуляции электрического импульса, управляющего форсункой при условии поддержания постоянного перепада давления топлива (до и после форсунки).

 


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