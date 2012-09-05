Существуют два способа передачи реактивных крутящих моментов в трёхосных автомобилях. Реактивные штанги обоих мостов могут опираться своими концами на раму или штанга одного моста может иметь опору на картере другого моста. Так как крутящий момент при движении автомобиля всегда стремится перенести часть вертикальной нагрузки с передних колёс на задние, а при торможении — тормозной момент с задних колёс на передние, возникает вопрос о влиянии конструкции воспринимающих момент деталей на распределение нагрузки по колёсам.

Величина нагрузки, передаваемой с двух задних мостов на передние при торможении, не зависит от схемы крепления мостов. При торможении автомобиля на него действуют две горизонтальные силы: сила инерции, приложенная к центру тяжести и толкающая автомобиль вперёд, и сила трения между шинами и дорогой, направленная назад. Эти силы равны между собой и образуют пару, которая в условиях равновесия уравновешивается другой равной ей парой. Силы, образующие уравновешивающую пару, действуют через рессоры шасси, и каждая из этих сил равна части нагрузки, переносимой с задних рессор на передние. Ищете задние тормозные диски? Загляните в интернет-магазин АвтоРумСПб. Здесь вы найдете высококачественный товар от ведущих производителей по самым низким ценам.

Величина усилия, переносимая с задних мостов на передний, имеет определённое значение независимо от способа передачи тормозного момента, распределение же нагрузок по обеим задним осям зависит от конструктивной схемы. Если оба рычага крепятся к раме, уменьшение вертикальной нагрузки на обоих задних мостах будет приблизительно одинаковым. Но если оба моста связаны посредством телескопических рычагов или при помощи соединительного параллелограма, значительная часть вертикальной нагрузки переносится при торможении с заднего ведущего моста на передний. Если обозначить нагрузку, приходящуюся на оба ведущих моста, Е, наибольшее тормозное усилие на их колёсах будет равно приблизительно 0,6 Е, и при действительном радиусе качения колеса, равном г, тормозной момент всех четырёх ведущих колёс будет равен 0,6 Ег.