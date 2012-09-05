Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Распределение веса в трёхосных автомобилях




Распределение веса в трёхосных автомобилях
27 Июля 2017
Теги: авто

Существуют два способа передачи реактивных крутящих моментов в трёхосных автомобилях. Реактивные штанги обоих мостов могут опираться своими концами на раму или штанга одного моста может иметь опору на картере другого моста. Так как крутящий момент при движении автомобиля всегда стремится перенести часть вертикальной нагрузки с передних колёс на задние, а при торможении — тормозной момент с задних колёс на передние, возникает вопрос о влиянии конструкции воспринимающих момент деталей на распределение нагрузки по колёсам.

Величина нагрузки, передаваемой с двух задних мостов на передние при торможении, не зависит от схемы крепления мостов. При торможении автомобиля на него действуют две горизонтальные силы: сила инерции, приложенная к центру тяжести и толкающая автомобиль вперёд, и сила трения между шинами и дорогой, направленная назад. Эти силы равны между собой и образуют пару, которая в условиях равновесия уравновешивается другой равной ей парой. Силы, образующие уравновешивающую пару, действуют через рессоры шасси, и каждая из этих сил равна части нагрузки, переносимой с задних рессор на передние. Ищете задние тормозные диски? Загляните в интернет-магазин АвтоРумСПб. Здесь вы найдете высококачественный товар от ведущих производителей по самым низким ценам.

Величина усилия, переносимая с задних мостов на передний, имеет определённое значение независимо от способа передачи тормозного момента, распределение же нагрузок по обеим задним осям зависит от конструктивной схемы. Если оба рычага крепятся к раме, уменьшение вертикальной нагрузки на обоих задних мостах будет приблизительно одинаковым. Но если оба моста связаны посредством телескопических рычагов или при помощи соединительного параллелограма, значительная часть вертикальной нагрузки переносится при торможении с заднего ведущего моста на передний. Если обозначить нагрузку, приходящуюся на оба ведущих моста, Е, наибольшее тормозное усилие на их колёсах будет равно приблизительно 0,6 Е, и при действительном радиусе качения колеса, равном г, тормозной момент всех четырёх ведущих колёс будет равен 0,6 Ег.

.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Конструкция тележки английског... - . (+49)
Спирально-конические передачи... - . (+94)
Влияние неравных диаметров кол... - . (+134)
Недостатки переднего привода... - . (+88)
TR Soft - . (+144)
Не как у всех - . (+154)
Крах империи - . (+89)
Планы на завтра - . (+183)
Как быстро и выгодно продать к... - . (+102)
Gas to VW Golf с помощью специ... - . (+66)
Ремонт двигателей... - . (+86)
РесторАвто - . (+87)
Дебют McLaren MIM-18 - . (+173)
Французский каблучок... - . (+98)
Есть контакт! - . (+95)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке