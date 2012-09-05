По видимому, заднее расположение двигателя практически оправдывается для тех легковых автомобилей, у которых экономичность является первостепенным фактором. При расположении горизонтального оппозитного двигателя под задним сиденьем автомобиль с заданными внутренними размерами может быть выполнен более коротким и лёгким, нем при обычном расположении двигателя, а в производстве и эксплуатации такой автомобиль будет дешевле.

Ограниченность места заставляет применять двигатель небольшого размера — дополнительный фактор, снижающий стоимость производства и эксплуатации. Расположенный сзади двигатель, возможно, будет менее доступен, чем двигатель, установленный под капотом в передней части автомобиля, а пространство между кожухами передних колёс — менее удобно для размещения багажа, чем в задней части автомобиля, но если экономичность является главным требованием, нельзя ожидать максимального комфорта.

Автомобиль с задним расположением двигателя — дело будущего. В течение же нескольких десятилетий, предшествовавших Второй мировой войне, в США выпускались легковые автомобили исключительно с передним расположением двигателя.