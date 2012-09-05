Разработанный фирмой „Бош” в конце 70-х гг. расходомер представляет собой включаемый во впускной тракт двигателя автономный блок, состоящий из отдельных модулей. Наиболее важной частью термоанемометра является внутренний измерительный канал, состоящий из пластмассовых обойм, которые окружают несущее кольцо нагреваемой нити и несущее кольцо термокомпенсационного пленочного резистора. Обоймы защищают также и соединительные провода резисторов и электронной схемы. Измерительный элемент расходомера представляет собой платиновую нить диаметром 100 мкм, закрепленную во внутреннем канале. Корпус расходомера имеет камеру для размещения электронного блока. На входе и выходе основного канала расходомера установлены защитные сетки, одновременно выполняющие функцию стабилизирующих элементов.

В процессе работы электронный блок поддерживает постоянный перегрев нити относительно потока на уровне 150 °С путем регулирования силы тока измерительного моста. Выходным сигналом расходомера служит падение напряжения на прецизионном резисторе, выполненном из сплава с нулевым температурным коэффициентом сопротивления и включенным в смежное плечо измерительного моста.

На рис. 37 показана градуировочная характеристика одного из типоразмеров термоанемометрического расходомера фирмы „Бош”, а на рис. 38 - расходомер с присоединительными размерами и схема его включения, Измеритель, предназначенный для систем управления двигателями с рабочим объемом до 2 л, рассчитан на работу в диапазоне расходов воздуха 15...370 кг/ч. Рабочий диапазон температур окружающей среды составляет -30...+110 °С. Номинальное напряжение сети -14 В.

Для ликвидации загрязнений измерительного элемента (отложения частиц масла, грязи, пыли и др.) предусмотрена кратковременная (в течение 1 с) подача повышенного напряжения на элемент, увеличивающая его температуру с 150°С (при обычном режиме) до 1000 °С. Такой кратковременный импульс подается в условиях эксплуатации после остановки двигателя и позволяет выжечь все загрязнения нити.

По данным фирмы „Бош”, влажность воздуха оказывает незначительное влияние на точность измерения расхода термоанемометром. В настоящее время термоанемометры выпускаются серийно и их модификации используются в составе электронных систем управления двигателем на различных моделях автомобилей.