Третий лист по таблице 3, графа №2, будет испытывать напряжения I3//' 22 030=38 600 фунт, на дм2 3(2 720 кг/см2), почему подлежит стяжке в такой степени, чтобы он испытывал начальное положительное напряжение, равное разности 41200—38 600=2 600 фунт, на дм2(2 895—2 720 кг/см2). Для определения стрелы прогиба листа, необходимой для появления в нем такого начального напряжения, воспользуемся уравнением для определения напряжения в заделанной одним концом балке с нагрузкой на ее конце

Исчисленные выше величины стяжек могут применяться без превышения допускаемого рабочего напряжения в каждом из листов. Здесь однако следует учитывать другой, заслуживающий внимания фактор, что сумма усилий, необходимая для получения положительного прогиба листов, должна равняться сумме сил, вызывающих отрицательный прогиб. Поэтому следует вычислить усилия на листы у центрального болта, которые необходимы для получения прогибов при стяжке рессоры. Воспользуемся для этого уравнением заделанной одним концом балки.

Применим это уравнение к главному листу, рассчитанному на усилие, направленное вниз, и к четырем коротким листам, рассчитанным на усилие, направленное вверх, и посмотрим затем, равняется ли сумма усилий, направленных кверху и воспринимаемых более короткими листами, тому усилию, которое воспринимается главным листом. Поскольку члены уравнений Е. Ъ и 4 имеют одно и то же значение во всех уравнениях, можно упростить вычисления, опустив их и применяя формулу 13й/13. Применив последнюю к главному листу, получим значение 0,000000271, между тем как сумма, вычисленная для четырех коротких листов, составит 0,000000603). Отсюда следует, что для прогиба главного листа потребуется вдвое меньшее усилие, чем для прогиба коротких листов, и для того, чтобы получить правильное напряжение в листе, необходимо уменьшить прогиб каждого из коротких листов в отношении 603 :271. Это дает нижеследующие цифровые данные для размеров стяжки для разных листов: для третьих 0,0265" (0,0673 см), для четвертого—0,036" (0,092 см), для пятого 0,020" (0,51 см) и для шестого 0,012" (0,03 см). При этих размерах стяжки более короткие листы будут иногда испытывать напряжение при статической нагрузке менее 41 200 фунт, на дма (2 896 кг/см2), что конечно нельзя считать недостатком. Подобные нормы выгибов весьма незначительны, и эти выгибы бывают конечно более значительными, когда дело идет о задней рессоре, начальный прогиб которой втрое больше.