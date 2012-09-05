Каждый лонжерон представляет собой балку, лежащую на четырех опорах в местах прикрепления рессор. Реакции Л на противоположных концах каждой рессоры будут одинаковы, и результирующая их действует на раму посредине между ушками рессоры, или непосредственно в месте над осью колеса.

На легковом автомобиле нормального типа вес автомобиля распределяется на раму более или менее равномерно от точки, находящейся несколько впереди передней оси, до точки, лежащей немного позади задней оси, и поэтому не будет большой ошибкой считать лонжерон рамы за балку, лежащую на двух опорах, приходящихся непосредственно над осями колес, и несущую равномерно распределенную между указанными двумя точками нагрузку.

Согласно опытным данным для легковых автомобилей оказалось, что величина с изменяется приблизительно от 0,14 для более легких и дешевых машин до приблизительно 0,24 для более тяжелых автомобилей лучших марок; отсюда среднее значение для с равно 0,20. Эти выводы базировались в каждом отдельном случае на данных полной нагрузки самой тяжелой модели данного типа. Распределение же нагрузки у всех легковых автомобилей примерно, одинаково. Радиатор, являющийся наиболее выдающейся вперед частью нагрузки, помещается непосредственно над передней осью, тогда как задняя часть кузова слегка выходит за заднюю ось.