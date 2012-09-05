Произведём примерный расчёт картера заднего моста грузового автомобиля, имеющего полный вес 7250 кг при максимальном крутящем моменте двигателя 27,6 кем. Примем максимальное передаточное число между двигателем и ведущими колёсами на низшей передаче равным 37,5 и радиус качения колеса 43 см. При полной нагрузке на ведущие колёса приходится приблизительно 75% полного веса, при этом каждое колесо несёт нагрузку около 2720 кг.

Если картер заднего моста штампуется из стали SAE 1035, которая после термической обработки и отпуска при 535° С имеет предел прочности при растяжении около 6300 кг!см2 и предел упругости 4200 кг{см2, может быть допущено растягивающее напряжение до 1400 кг/см2.

Допустим теперь, что наружный диаметр картера равен 10,8 см> тогда, обозначив внутренний диаметр с1, получим момент сопротивления сечения. Решив это уравнение, получим величину = 8,7 см. Если внутренний диаметр принять равным 8,6 см, толщина стенки получится 1,1 см и напряжение будет несколько меньше допустимого.