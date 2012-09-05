Для подробного изучения напряжений в лонжероне необходимо построить кривую его изгибающего момента. Обычно одновременно подсчитывают и срезывающие усилия, график которых вычерчивается на общей диаграмме. Способы расчётного построения этих двух графиков могут быть уяснены из следующего примера: примем, что автомобиль имеет базу 3450 мм, длина передней рессоры 1000 мм (причём 475 мм её длины выступают впереди передней оси), длина задней рессоры трёхчетвертного эллиптического типа 1250 мм (причём 700 мм её длины выступают впереди задней оси). Привод заключён в толкающую трубу, имеющую длину 1680 мм. Общая длина рамы 4575 мм. Левый лонжерон является более нагружённым, так как на нём установлено рулевое управление. Ниже приведено распределение нагрузок и реакций по длине левого лонжерона, причём все размеры заданы от переднего ушка передней рессоры.

Произведённый расчёт показывает, что изгибающий момент достигает наибольшего значения 28 456 кгсм в точке Л, почти посередине между осями колёс. Примем, что сталь, идущая на изготовление лонжеронов, имеет предел упругости 2800 кг/см2, тогда при запасе прочности 4 допускаемое напряжение будет равно 700 кг!см2.

Находим швеллерное сечение размерами 140Х45Х X 4,8 мм, имеющее момент сопротивления 40,79 см3. Сечение лонжерона уменьшается к концам, и после разработки конструкции следует определить моменты сопротивлений в тех сечениях, для которых изгибающие моменты были ранее подсчитаны, чтобы убедиться, что ни в одном из этих сечений напряжение не превосходит 700 кг/см2. В средних сечениях большая доля нагрузки воспринимается Х-образной поперечиной, и действительный запас прочности прй статической нагрузке значительно превосходит 4.