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Расчет эквивалентного времени и эквивалентной наработки
2 Апреля 2020
Теги: авто

При последовательном контроле основой для вывода о соответствии изделия заданным требованиям по безотказности, в частности для альтернативного подтверждения показателя Та, является суммарная наработка Т£, которая должна быть достигнута при числе происшедших отказов. С другой стороны, если число отказов растет быстрее, чем это допустимо при данной скорости увеличения наработки, испытания должны быть закончены с выводом о несоответствии фактического значения контролируемого показателя Та надежности требуемому.

Все перечисленные точки находятся на „линии соответствия”, достижение которой фактическим графиком испытаний позволяет закончить их с положительным выводом о том, что фактическое значение контролируемого показателя Т0 не менее заданного. Эти точки образуют „линию несоответствия”, достижение которой в любом месте вынуждает закончить испытания с отрицательным результатом, т. е. выводом о том, что фактическое значение контролируемого показателя Т0 менее заданного и, следовательно, испытуемое изделие заданным требованиям по безотказности не соответствует.

Если закон распределения отказов испытуемого изделия неизвестен, то метод последовательных испытаний позволяет контролировать только наработку до отказа Т0 или среднюю на- работку до отказа. Дальше можно пользоваться выбранным планом последовательных испытаний аналогично изложенному выше.


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