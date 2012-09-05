При ускоренных форсированных испытаниях изделий АЭ на надежность чаще всего могут использоваться те или иные сочетания дестабилизирующих воздействий, т. е. многофакторные воздействия различного характера. Например, одну часть времени испытаний изделия подвергают циклическому температурному нагружению при нормальном напряжении питания, а другую часть - одновременному воздействию вибрационных нагрузок, повышенной температуры и влажности при повышенном напряжении. Поскольку здесь на различных отрезках времени испытаний имеют место различные коэффициенты ускорения, то 1 ч функционирования изделий на данных отрезках будет иметь различные эквиваленты натурального времени.

Для исчисления и сравнения времени функционирования изделий при разных испытательных режимах (точнее, на разных отрезках времени сложного режима), а также для исчисления наработки испытуемых изделий вводится понятие эквивалентного времени.

Как правило, фактическое и эквивалентное время испытаний выражаются в единицах времени (часах). В отдельных случаях величины Т} иГ* могут выражаться в других мерах и единицах длительности функционирования изделия (например, в числе рабочих циклов, числе включений, срабатываний и т. п.), но при этом всегда должен быть указан переход от таких функциональных единиц к единицам реального астрономического времени.