Поскольку длина рамы не стандартизована, установлен ряд стандартных величин расстояния (известного в США как размер СА) от задней стенки кабины до задней оси, а именно 991, 1219, 1524, 1829, 2134, 2438, 2769, 3048, 3353, 3658 и 3962 мм. Эти размеры применимы и для трёхосных грузовых автомобилей, но здесь размер С А считается от задней стенки кабины до середины между двумя задними мостами. Для заданной модели грузовика длина рамы изменяется в зависимости от размера СА.

Прежде рамы легковых автомобилей имели выгиб в плане непосредственно за передними рессорами, а затем как в передней узкой, так и в задней широкой частях рамы лонжероны их были взаимно параллельны. Выгиб рамы упрощал крепление кронштейнов рессор, но снижал прочность лонжеронов на изгиб. В местах выгиба ось лонжерона составляла в горизонтальной плоскостей большой угол с прямой линией, соединяющей опоры, вследствие чего возникал значительный крутящий момент (швеллерное сечение лонжерона имеет низкое сопротивление кручению). В настоящее время конструкторы предпочитают прямолинейные лонжероны, придавая всей раме трапецеидальную форму, другие сохраняют взаимную параллельность лонжеронов как в передней, так и в задней части рамы, но удлиняют переходной участок, начиная его от щитка приборов и доводя до переднего кронштейна задней рессоры.

Необходимая высота концов рамы над опорной плоскостью зависит от расположения осей по высоте, т. е. от диаметра колёс, причём между мостами и рамой должен оставаться зазор, обеспечивающий правильную работу рессор. Изгибы и выгиб лонжеронов в боковой проекции понижают пол кузова и, следовательно, кузов в целом, не мешая работе подвески.