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Рама
2 Марта 2017
Теги: авто

Рама   или несущий кузов   (на легковых АТС) является основой АТС : на них крепятся все узлы и агрегаты АТС.

Рамы на автомобилях обычно лонжеронного типа и очень редко - хребтового.

Рама должна быть легкой и прочной, иногда она имеет сложную конфигурацию. Иногда рама имеется и на легковых АТС (высокого класса).

Рамы применяется в основном на грузовых автомобилях. Они обычно лонжеронного типа с параллельными и с суживающимися спереди (под двигатель), и изогнутыми лонжеронами. Они соединяются между собой поперечинами. Для повышения прочности и жесткости рамы применяются усилители и косынки. На самосвалах применяются укороченные рамы. На задней поперечине рамы обычно крепится тягово-сцепное устройство.

 

 


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