Рама автомобиля служит остовом, на котором устанавливаются силовой агрегат и кузов, опирающимся на колёса через оси и рессоры. В начале развития автостроения рамы изготовлялись из стальных труб, фасонного проката, дерева и «армированного дерева», т. е. деревянных брусьев, усиленных стальными накладками. Штампованная стальная рама была применена на первой модели «Мерседес» в 1900 г. и вскоре получила широкое распространение на легковых автомобилях.

Для грузовиков в течение ряда лет продолжали изготовлять рамы из фасонного проката, применяемого и теперь для наиболее тяжёлых грузовиков высокой проходимости. Материал прокатанных балок имеет несколько более высокие механические свойства, чем мягкая сталь, применяемая для холодной штамповки деталей рам. Так как прокатанная балка имеет по всей длине одинаковое сечение, а изгибающий момент по длине меняется от нуля до максимума, то в рамах из проката получается значительный избыток материала, и они поэтому имеют больший вес.

Предельный размер, а также вес автомобиля, которым, может безопасно управлять один человек, определяются величиной необходимого для этого усилия. Для ручного управления практическим пределом является нагрузка на переднюю ось около 3600 кг. Во время Второй мировой войны велась большая работа по созданию сервоуправления для автомобилей, употребляемых для эвакуации подбитых танков; в дальнейшем сервоуправление, несомненно, станет обычной принадлежностью больших грузовых автомобилей, эксплуатируемых на грунтовых дорогах.