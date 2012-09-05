Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Рама автомобиля




Рама автомобиля
20 Марта 2018
Теги: авто

Рама автомобиля служит остовом, на котором устанавливаются силовой агрегат и кузов, опирающимся на колёса через оси и рессоры. В начале развития автостроения рамы изготовлялись из стальных труб, фасонного проката, дерева и «армированного дерева», т. е. деревянных брусьев, усиленных стальными накладками. Штампованная стальная рама была применена на первой модели «Мерседес» в 1900 г. и вскоре получила широкое распространение на легковых автомобилях.

Для грузовиков в течение ряда лет продолжали изготовлять рамы из фасонного проката, применяемого и теперь для наиболее тяжёлых грузовиков высокой проходимости. Материал прокатанных балок имеет несколько более высокие механические свойства, чем мягкая сталь, применяемая для холодной штамповки деталей рам. Так как прокатанная балка имеет по всей длине одинаковое сечение, а изгибающий момент по длине меняется от нуля до максимума, то в рамах из проката получается значительный избыток материала, и они поэтому имеют больший вес.

Предельный размер, а также вес автомобиля, которым, может безопасно управлять один человек, определяются величиной необходимого для этого усилия. Для ручного управления практическим пределом является нагрузка на переднюю ось около 3600 кг. Во время Второй мировой войны велась большая работа по созданию сервоуправления для автомобилей, употребляемых для эвакуации подбитых танков; в дальнейшем сервоуправление, несомненно, станет обычной принадлежностью больших грузовых автомобилей, эксплуатируемых на грунтовых дорогах.

 

.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Эквиваленты подъёма и разгона... - . (+33)
Безрамные автобусы... - . (+69)
Рулевой механизм... - . (+100)
Расположение сиденья водителя... - . (+99)
Битые авто - . (+98)
Выбор дополнительного оборудов... - . (+105)
Автомобиль с задним расположен... - . (+87)
Покупка автомобиля на вторично... - . (+152)
Свободный проезд на Московскую... - . (+125)
Применение системы Entz... - . (+176)
В целях повышения вращающего м... - . (+160)
Замена капота автомобиля: что ... - . (+160)
Центральные системы... - . (+188)
Способ подачи масла... - . (+203)
Система Entz - . (+180)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке