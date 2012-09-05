Встретились два человека — известный питерских гонщик Виктор Балакай и директор Спецавтоцентра Таврия Анатолий Мартынов. Первый беззаветно предан автоспорту, а второй — большой его любитель, многолетний участник ралли, директор и других соревнований. Идеи Балакана попали на благодатную почву — и появилась фирма Nowerc (North-West racing company), или по-русски — Северо-Западная гоночная компания.

Мартынов выделил спортсменам часть помещений Спецавтоцентра. В одном из них оборудовали ремонтный участок, а другое после серьезной реконструкции превратилось в выставочный зал, в котором спортсмены-автомобилисты могут купить автомобили для гонок: тут и раллийная Lancia Delta, и «кольцевой» Mercedes, и, конечно же, Лада-Самара. Есть и новинка — спортивная Таврия. Автомобиль подготовлен по группе А5. При весе около 600 кг он оснащен двигателем ВАЗ- 2108 с двумя карбюраторами Weber. Стойки подвески с газонаполненными амортизаторами соответствуют спортивному характеру автомобиля. Во всяком случае, испытания на трассе ралли-кросса Суоранда показали, что Таврия скоро станет достойным конкурентом даже заводским Ладам и Москвичам. Большинство машин после соревнования выходят из строя. В некоторых случаях требуется замена гофры глушителя Mercedes (Цены в Москве). Профессиональные специалисты смогут решить проблему максимально быстро и качественно.

Кстати, подготовка этого автомобиля велась по плану работ объединенной команды Nowerc- Таврия, созданной после подписания договора о совместной деятельности между Запорожским автозаводом и фирмой Балакана. К этому делу проявило внимание творческое объединение Адамово яблоко Санкт-петербургского телевидения, и теперь оно тоже присоединилось к договору.

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