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Раллийные азы и буки
22 Января 2020
Теги: авто

Эта дисциплина включает в себя две совершенно разные составляющие: специальные скоростные участки (СУ или "допы") и дорожные секторы. Со спецучастками все понятно: закрытые для постороннего движения отрезки обычных дорог. Главным критерием успеха на них является минимальное время, потраченное на попадание из точки А (старт) в точку Б (финиш), что в конечном итоге, как правило, и определяет победителя. При этом пилотам приходится нарушать правша дорожного движения. Во всяком случае, об обычном скоростном режиме речь здесь не идет.

Сложнее дело обстоит с дорожными секторами, которые составляют около... 80% обшей дистанции гонки! Здесь-то как раз все “наоборот ". Гонщикам придется не только точно выполнять абсолютно все ПДД, но и следовать но маршруту, строго придерживаясь индивидуального для каждого автомобиля графика прохождения судейских постов. При этом, если, например, житель Франции, выступая в Китае, не смог разобраться в местных иероглифах и нарушил какой-либо “пустяковый" пункт правил — наказания не избежать.

За первое нарушение налагается денежный штраф, за второе — к результатам на "донах” добавляют пять штрафных минут, а третье становится последним: нарушителя снимают с дистанции как не умеющего ездить! Кстати, именно для соответствия правилам “гражданского дорожного движения на “боевых" машинах в обязательном порядке присутствуют все необходимые приспособления (указатели поворотов, стопсигналы, фары и т.п.), которые и делают их внешне похожими на обычные автомобили.

Впрочем, нарушение ПДД является скорее исключением. Намного чаще происходят сбои экипажей в выдерживании графика движения. Правильно отслеживать временные интервалы в пути главная задача штурмана, — обязательного члена экипажа, которого официально именуют вторым водителем.


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