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Ралли-рейды - не для слабаков
31 Октября 2018
Теги: авто

Мы уже привыкли видеть на трассах ралли-рейдов (спасибо телевидению!) отечественные автомобили. Сейчас готовятся к старту грозные КамАЗы. Надо сказать, что многоопытные зарубежные гонщики на Perlini, Tatra, Mercedes, Hino, Renault давно уже не держат наших за мальчиков для битья. Так же как и мы, они помнят блестящие «сольные партии» Виктора Московских или основательность и упорство Владимира Марченкова и Фирдауса Кабирова. Эти пилоты вновь поведут свои машины со стартового подиума на парижской площади Согласия в 12000-километровый путь.

В любом ралли, а уж в рейде особенно, многое зависит от работы штурмана. Именно он с помощью навигационных приборов прокладывает курс. И именно ему достается больше всего «шишек», когда машина с этого курса сбивается.

Анатолий Кузьмин и Семен Якубов — навигаторы опытные. Связка Марченков—Кузьмин уже четырежды участвовала в ралли-рейдах. И дважды в этом экипаже ездил механиком Евгений Виноградов. Тандем Кабиров—Якубов дебютировал в прошлогоднем марафоне Париж-Москва-Пекин. Однако Якубов, пожалуй, самый опытный в команде. Ведь еще пять лет назад он организовал первый выезд КамАЗов на ралли Ельч в Польше, закончившийся вторым и четвертым местами в «абсолюте». С тех пор он бессменно руководит командой. Второй раз механиком этого экипажа поедет Николай Страхов, хотя это будет уже пятый его старт в ралли- рейдах. Опытный Московских отважился взять в свой экипаж нового штурмана — Сергея Гирю из Москвы. Зато механик — Владимир Чагин — трижды ассистировал в этом качестве в ралли-рейдах.


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тут были комменты. RIP!






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