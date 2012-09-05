Примечательно, что произошло это буквально через несколько дней после того, как в ряде газет была опубликована информация, что-де на Рижском автозаводе будут производить уже хорошо известный микроавтобус Mercedes-Benz 100D.

Побывавший на презентации наш специальный корреспондент готовит подробный рассказ и о новом автомобиле, и о перспективах автозавода. Пока же скажем, что окончательного решения о производстве микроавтобусов Mercedes-Benz 100D в Риге еще не принято, причем из разговоров с руководителями предприятия выяснилось, что к этому проекту относятся здесь с большой осторожностью и поспешных шагов делать не намерены. Не исключено, что именно RAF- Stils — разработка заводских конструкторов в содружестве с коллегами из московского ЗИЛа и ряда других предприятий — определит дальнейшие планы автозавода.

Но ключевым вопросом на сегодняшний день остатются не только и не столько эксплуатационные достоинства будущего автомобиля и технологические возможности его изготовления, сколько отсутствие средств на подготовку производства. Кроме того, и основное производство лихорадит: сборка автомобилей сейчас остановлена. Основные надежды — на крупных инвесторов, а найти таковых сейчас очень сложно...