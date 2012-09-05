Каждое колесо четырехколесного автомобиля описывает, как правило, свою определенную траекторию; но при этом обычно важнее всего знать радиус того пути, который описывается наружным передним колесом, поскольку этот радиус является наибольшим. Впрочем при известных условиях бывает желательно знать также и радиус пути, описываемого внутренним задним колесом, поскольку расстояние между этими двумя путями, равняющееся разнице между их радиусами, определяет—может ли данная машина или прицепная тележка производить повороты на пересечениях улиц определенной ширины.

Радиус пути, описываемый внутренней стороной заднего колеса, определяется также лучше всего графическим путем. У четырехколесного автомобиля этот радиус можно определять непосредственно из чертежа. Для трактора с полуприцепкой такой чертеж имеет другой вид. Допустим, что Ь обозначает расстояние от осевой линии пятого колеса прицепки до центра задней оси трактора; оно может быть определено измерениями по чертежу, сходному с чертежом. Ось задних колес прицепки должна очевидно пересечь ось поворота, и угол Ф между осями задних колес трактора и полуприцепки может быть определен из выражения: Ь/В=эт Ф. После того как данный угол будет определен, можно сделать чертеж полуприцепки и тогда измерить расстояние от оси поворота до центра внутреннего ее колеса. Расстояние т от оси поворота до центра задней оси полуприцепки равняется а расстояние до пути, описываемого внутренним колесом, очевидно наполовину меньше расстояния между колесами.

В тех случаях, когда автомобиль должен иметь возможность маневрировать в очень тесных условиях, он изготовляется такой конструкции, чтобы можно было управлять одновременно как передними, так и задними колесами. Если колеса с какой-либо стороны автомобиля имеют одинаковый наклон, то передние и задние колеса описывают один и тот же путь.