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Радио плюс видео
1 Марта 2022
Теги: авто

Сигналы извне

Videovox PAV-900 может быть подключен к любому внешнему источнику аудио- и видеосигналов, для чего система оснащена четырьмя комплектами специальных входов. Имеется и гнездо для подключения второго монитора, который можно встроить, например, в спинку переднего сиденья или подвесить на потолок. В качестве дополнительных дисплеев подойдут фирменные устройства, например, Videovox AVM серии 600 или 700. а для крепления на потолок — AVM-700RF или AVM-1330RF. Аппарат легко стыкуется и с TV-тюнером, например, системой Videovox TVT1S.

Используемая в агрегате система экранных меню позволяет отображать на экране все дистанционно регулируемые параметры приемника и других источников сигнала, например, навигационного комплекса (для него предусмотрен специальный режим). На широкоформатном семидюймовом мониторе все отображаемые параметры не только лучше видны, но и более удобны для восприятия.

Мал да удал

Монитор Videovox AVM-600 может быть с минимальными усилиями трансформирован применительно к бытовым условиям, например, в качестве дополнительного или основного устройства отображения. Главное. нужны лишь подходящий источник видеосигнала (со стандартным разъемом RCA) и питание напряжением 12 В. Этот малогабаритный монитор оснащен жидкокристаллической активной TFT-матрицей размером 14,2 см по диагонали. При использовании комплектной подставки или специальной монтажной рамки малютка легко устанавливается на переднюю панель или центральную консоль либо встраивается в подголовник переднего сиденья. Первый вариант — легкосъемный и более пригоден для автомобилей, часто оставляемых на улице. Второй удобнее для инсталляции в семейных и представительских машинах, как правило, паркуемых на охраняемых стоянках.

 

 


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