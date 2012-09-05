Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Радиаторы автокондиционера




Радиаторы автокондиционера
27 Августа 2018
Теги: авто

Любая современная модификация авто снабжена надежной и функциональной системой охлаждения. Называются они климат-контролем. Даже при тридцатиградусной жаре, когда авто целый день находится под солнцем, пассажиров или же водителей порадует приятная прохлада, исходящая из подобных систем. Климат-контроль обязателен не только для пассажиров, но и для двигателей. Согласно подсчетам экспертов, при эксплуатации автодвигатели могут настолько перегреться, что выделяемого ими тепла будет достаточно для обогрева пары частных особняков. Поэтому от исправности радиаторов зависит исправная работа всего авто.

Наряду с другими деталями радиаторы охлаждения для кондиционеров со временем ломаются и даже полностью выходят из строя. Следовательно, очень важно проверять их исправную работу в процессе каждого ТО или же через пробег десяти-пятнадцати км. Если подобная запчасть сломана, не поможет и профессиональная чистка или же мойка, проведенная специалистами. Поэтому они часто ставят печальный диагноз - необходимость замены оборудования. После этого единственным выходом остается приобретение нового радиатора автокондиционера.

Наш онлайн-магазин предлагает радиаторы кондиционера в Днепре или же иных украинских городах по наиболее оптимальным расценкам, а также с услугой оперативной доставки. Цены на подобные детали, естественно, варьируются. Складывается стоимость в зависимости от производителя, модели или же марки авто, для которой он предназначается. Наиболее востребованными сейчас считаются данные детали к различным иномаркам. Более точно, лучшие радиаторы для охлаждения производятся японскими или же европейскими брендами. Знающие автомеханики всегда советуют приобретать именно такие детали, чтобы затем не думать о ремонте или же замене этих изделий новыми. Часто поломки происходят во время передвижения авто, что приводит к моментальному перегреву двигателей. Следовательно, ездить на подобной машине уже невозможно. Нужно срочно позаботиться о замене данной детали.

.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Результаты чемпионата по ралли... - . (+28)
Предпоследнее рандеву команд... - . (+41)
Алэн Прост уходит непобежденны... - . (+53)
Последний выход чемпиона... - . (+50)
Ремонт форсунок - . (+89)
Успех автомобиля на рынке... - . (+54)
Выставочный пикап... - . (+78)
Пикап на завтра? - . (+57)
Кабриолет Camaro - . (+53)
Положительные стороны аренды м... - . (+98)
Выбор автомобиля для города... - . (+61)
Запчасти Газелей... - . (+83)
Покупка автомобиля - философск... - . (+80)
Анализ потребительских предпоч... - . (+78)
Оценка автомобиля при покупке... - . (+86)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке