Вал каждого барабана опирается на сферические шарикоподшипники. Фланцевые корпуса правых подшипников закреплены на крышках люков правой панели молотилки. Через эти люки барабаны вставляются в молотилку. Корпуса левых подшипников помещены на переходных фланцах, которые крепятся к левой панели молотилки болтами.

От осевого смещения барабан удерживается шарикоподшипником, зажатым в корпусе крышкой через упорное кольцо. Второй подшипник установлен так, что может свободно перемещаться в осевом направлении.

На левом конце вала первого барабана смонтирован шкив вариатора, состоящий из подвижного и неподвижного дисков. Потеряли автомобильные номера? Закажите дубликаты http://dublikat-nomer.ru/ и проблема будет решена.

Подбарабанья и второго и первого барабанов решетчатые, односекционные с переменным шагом рабочих планок. На задней планке первого подбарабанья шарнирно закреплена сепарирующая решетка промежуточного битера, а на задней планке второго подбарабанья — пальцевая направляющая решетка, отбойного битера. Угол охвата каждого подбарабанья .

Сварной каркас подбарабанья образован двумя внешними дуговыми щеками, пятью внутренними дуговыми пластинами и семнадцатью поперечными планками. Планки входят в пазы, сделанные в щеках и дуговых пластинах, и приварены к ним. В отверстия планок вставлены прутки, образующие решетку, через которую сепарируется зерно при обмолоте.

Подбарабанья подвешены на тягах и к торсионным валам через рычаги и, связанные с валом через клиновую шпонку.

Валы закреплены на корпусе молотилки и могут поворачиваться вокруг своей оси. На торсионные надеты трубчатые валы и соединены в центре клиновыми шпонками. К трубчатым валам приварены рычаги и, которые через систему тяг, промежуточных рычагов и валов и связаны с рычагами и регулировки подбарабаний второго и первого барабанов.

Рычаги и расположены в кабине и фиксируются в заданном положении зубчатыми секторами. Зазоры между бичами барабана и планками деки регулируют перемещением этих рычагов по секторам. Шаг зубьев сектора соответствует изменению величины зазора между декой и барабаном .

Механизм регулирования подбарабаний позволяет варьировать размером зазоров в широком диапазоне: на входе—... и на выходе—.... На заводе устанавливают зазоры первого подбарабанья на входе, на выходе —,второго —на входе, на выходе —. При этом рычаги и фиксируются во втором пазу секторов при отсчете сверху. Если при этом положении зазоры не соответствуют указанным, то их корректируют с помощью регулировочных болтов и гаек.

Пружины и предназначены для снижения усилий на рычагах и при подъеме подбарабаний.