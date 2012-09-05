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Работы по блоку управления
7 Апреля 2020
Теги: авто

В 1994-96 гг. параллельно с разработкой БУ ведется разработка и освоение на предприятиях России датчиков и исполнительных устройств системы управления. Выполнены две разработки форсунок, освоение которых планируется на АО «ПЕКАР» (г. С.-Петербург) и АО НЗТА (г. Ногинск), разработан и осваивается регулятор холостого хода на РПЗ (г. Раменское) и в АО «Пегас» (г. Кострома), освоен датчик положения дроссельной заслонки на АЗР (г. Арзамас), освоен датчик детонации в г. Екатеринбурге, завершается разработка индуктивного датчика синхронизации и датчика фазы. Осваивается датчик расхода воздуха в г. Арзамасе и электробензонасос в г. Старый Оскол и г. Тюмень.

С 1995 г. по новым техническим требованиям ведется разработка унифицированного БУ для КМСУД с диском синхронизации. В мае 1996 г. приемочная комиссия рекомендовала к постановке на производство БУ «Микас-5.46» разработки АО «ЭЛКАР» (г. Москва). Освоение БУ ведется в городах Калуга, Чебоксары, Рыбинск.

Одновременно с разработкой нового БУ ведется также разработка диагностического оборудования и необходимой сопроводительной документации. Намечено провести обучение специалистов станций технического обслуживания работам по диагностике автомобилей ГАЗ с двигателями ЗМЗ-4062.10 с КМСУД.

Комплексная система управления на основе БУ «МИКАС-5.4» осуществляет управление впрыском топлива и углом опережения зажигания двигателя. Функционально система управления состоит из двух подсистем:

- подсистемы управления впрыском топлива;

- подсистемы управления углом опережения зажигания (УОЗ).

Обе подсистемы взаимосвязаны и работают синхронно с основным циклом работы двигателя. Синхронизация работы подсистем осуществляется по сигналам датчиков, установленных на двигателе. Система управления состоит из микропроцессорного блока управления, осуществляющего управление исполнительными устройствами по программе, заложенной в блоке, с учетом информации от датчиков.


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