Появления Subaru Impreza WRX STI ново го поколения осталось ждать еще несколь ко месяцев. а отделение Subaru Теспса International подготовило пакет небольших доработок для обычной турбированной Impreza WRX (в Японии — S-GT). В тоненький пока каталог входит два варианта передних спойлеров, короткоходный механизм переключения передач, несколько наплатников на рукоятку КПП и два варианта легкосплавных дисков.

Оглушительный провал в первой половине чемпионата-2007 (за первые девять гонок Honda сумела набрать лишь одно очко), ставший следствием неудачной конструкции автомобиля, заставляет руководство команды Honda идти на серьезные кадровые перестановки. В первую очередь они коснутся отдела аэродинамики, ведь основная проблема болида ПА 107 — недостаток прижимной силы.

Шеф Хонды Ник Фрай сообщил, что о команду на пост главного аэродинамика приходит француз Лойк Бигуа, который сейчас курирует это направление в конюшне WilliamsFI. «К нам придут и другие специалисты, из команд McLaren и BMW Sauber. — говорит Фрай. — Новые аэродинамики должны серьезно улучшить ситуацию к концу сезона. На сегодня аэродинамика — наше самое слабое звено, поэтому сейчас мы сосредоточились на ней. Но надеемся найти новых специалистов и в других областях.

Интересно, что в числе прочих кандидатов на работу в команде Honda вела переговоры и с фигурантами шпионского скандала в Ferrari — Найджелом Стэпни и Майком Куланом.