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Работа ТНВД
22 Февраля 2017
Теги: авто

Плунжер приводится в движение от кулачкового валика ТНВД. При набегании ролика плунжера 3 на кулачок валика 1, плунжер начинает двигаться вверх и после перекрытия винтовой кромкой плунжера впускного отверстия, топливо в надплунжерном пространстве гильзы начинает сжиматься (только после того, как плунжер перекроет оба отверстия в гильзе), и при достижении давления топлива (12...16) ати (1,2...1,6) МПа, открывается нагнетательный клапан плунжерной пары 34 и топливо поступает в топливопровод высокого давления и далее к форсунке.

Дальнейший подъем плунжера повышает давление топлива до 150...160 ати (15...16) МПа и это высокое давление топлива в кольцевой полости 3 форсунки позволяет топливу, действуя на конусную кромку иглы форсунки 1, взвесить ее, т. е. приподнять запорную иглу форсунки и при этом происходит впрыск топлива под высоким давлением - через сопла форсунки, в цилиндр двигателя.

Автоматическая муфта опережения впрыска топлива служит для автоматического регулирования момента впрыска топлива в цилиндры двигателя - в зависимости от скоростного режима двигателя, т. е. частоты вращения коленчатого вала.

Автоматическая муфта расположена на переднем торце ТНВД, она сидит на кулачковом валике ТНВД и вращается вместе е ним: состоит из ведущей 5 и ведомой 1 полумуфт, грузиков и уравновешивающих пружин 4.

Ведущая полумуфта связана с кулачковым валиком ТНВД 18 и получает от него вращение. При увеличении числа оборотов коленчатого вала, а значит и кулачкового валика ТНВД, грузики, под действием центробежных сил, расходятся и, преодолевая натяжение уравновешивающей пружины 4, через шарики действует на ведущую полумуфту, которая и поворачивает кулачковый валик ТНВД в сторону увеличения угла опережения впрыска топлива, т. е. искусственно увеличивает время на смесеобразование, а значит улучшает процесс смесеобразования и горения смеси - аналогично углу опережения зажигания в бензиновых двигателях.

При уменьшении скорости вращения коленчатого вала грузики начинают сходиться (вследствие уменьшения центробежных сил), и все происходит наоборот - угол опережения впрыска топлива уменьшается.

 

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