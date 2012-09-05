Поступающий в кондиционер воздух охлаждается в испарителе до температуры примерно 8°С. При этом конденсируется и отводится в дренаж примерно 7 г воды на 1 кг подаваемого воздуха. При температуре воздуха в салоне примерно 27° С, снова принимая дополнительное поступление воды из воздуха, выдыхаемого человеком, в количестве 2 г на 1 кг воздуха, получим, что относительная влажность составит 40 %. Таким образом, параметры микроклимата попадают в выделенную зону комфортных условий. Тепловая энергия, затрачиваемая на конденсацию воды, безвозвратно забирается у кондиционера. Эти примеры показывают, что при работе систем отопления и вентиляции создание микроклимата в салоне автомобиля, т.е. целенаправленное изменение основных параметров воздуха, возможно не в полном объеме. Может изменяться температура воздуха, но только в направлении ее увеличения. При этом неизбежно возникает относительное осушение воздуха, и с этим приходится мириться.

При температурах наружного воздуха, лежащих на границе зоны комфортных условий и несколько выше, уменьшение ощущения дискомфорта может обеспечиваться организацией обдува по возможности наибольшей поверхности тела. При этом оказать влияние на высокую влажность воздуха не представляется возможным. Хотите организовать праздник на открытом воздухе? Обязательно закажите шатры www.marka100.ru. Они защитят в случае осадков или непогоды.

Лишь благодаря установленному на автомобиле кондиционеру — который иногда ошибочно называют климатической установкой — возможно широкомасштабное воздействие на параметры микроклимата в автомобиле. В этом случае высокая относительная влажность воздуха, особенно тяжело воспринимаемая при повышенных температурах, может уменьшаться. Кроме того, температура воздуха в салоне по сравнению с температурой наружного воздуха может как увеличиваться благодаря работе системы отопления, так и уменьшаться.

Создание приемлемого микроклимата в салоне автомобиля, как правило, обеспечивается работой систем отопления и вентиляции, которыми располагает сегодня каждый автомобиль. Для удовлетворения повышенных требований к микроклимату необходима установка кондиционера, рассмотреть работу и устройство которого в рамках данной книги не представляется возможным. Соображения, приведенные для случая отопителя, в принципе верны и для кондиционера, если изменить параметры вытекающего из отопителя воздуха, т.е. снизить температуру и, что верно в большинстве случаев, считать воздух насыщенным парами воды.

