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Работа гидросистемы рулевого управления
28 Марта 2017
Теги: авто

Для обеспечения автономной работы гидросистемы рулевого управления и полной фильтрации масла в общую схему гидросистемы введен блок обратных клапанов. Конструктивно он совмещен в одном корпусе с предохранительным клапаном основной гидросистемы.

При неработающем насосе усилителя гидросистема рулевого управления подпитывается маслом из бака через сливной трубопровод

Слив избытка масла из системы происходит так.

Масло по сливным трубопроводам и, поступая в блок обратных клапанов, запирает шариком трубопровод и по трубопроводу сливается в бак через фильтр.

При работе гидронасосов поток масла основной гидросистемы, сливаясь по трубопроводу, перемещает поршенек, который через пружину запирает шариком трубопровод и пропускает масло по трубопроводу в бак через фильтр. Одновременно масло из гидросистемы рулевого управления поступает в бак через трубопроводы и.

Давление масла, создаваемое перед фильтром бака, достаточно, чтобы удерживать поршенек в положении «открыто». При срабатывании предохранительного клапана основной гидросистемы масло поступает в бак через канал и трубопроводы и. При нарушении герметичности основной гидросистемы давление перед поршеньком снижается, и он усилием пружины перемещается вниз и запирает трубопровод, отключая гидросистему рулевого управления от основной системы.

Рулевой механизм, посредством которого насос-дозатор приводится в действие, установлен в кабине водителя.


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