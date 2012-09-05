Нужен ли аварийный комиссар

В правовой практике РФ фигура аварийного комиссара появилась не так давно, поэтому у большинства автолюбителей возникает вопрос: нужен ли аварийный комиссар для анализа ДТП или можно обойтись без него?

Несмотря на грозное название, аварийные комиссары никаких радикальных действий на месте аварии не осуществляют, а действуют как профессионалы широкого профиля, разбирающиеся в вопросах безопасности дорожного движения, основах страхового дела, автооценки. В его задачи входит консультирование участников ДТП, помощь в оформлении необходимых для выплаты страховки документов.

Сначала аварийные комиссары создавалась страховыми компаниями и действовала, в первую очередь, в их интересах. Довольно быстро службы аварийных комиссаров приобрели полную самостоятельность и стали независимыми организациями, предлагающими свои услуги не только страховщикам, но и непосредственно всем участникам дорожного движения. Деятельность аварийного комиссара теперь направлена на соблюдение интересов автовладельцев.



Аварийный комиссар обязанности и права

По прибытию на место ДТП, аварийный комиссар (Белгород) должен провести осмотр, при необходимости вызвать скорую помощь, провести фотофиксацию деталей происшествия.

Опрос очевидцев дополняется записью их контактных данных.

На основании осмотра комиссар проводит приблизительную оценку ущерба, вызывает эвакуатор и составляет необходимые документы. Инспектор дорожной полиции подробности и детали нанесённого ущерба не фиксирует! При получении компенсации проблемы с оценкой ущерба могут серьёзно снизить размер выплачиваемой страховой суммы.





Что такое аварийный сертификат

На основании осмотра места происшествия составляется отчёт аварийного комиссара, который и называется аварийным сертификатом.

Схема ДТП.

Комментарий аварийного комиссара к схеме.

Фотографии с места происшествия.

Подробная информация обо всех участниках ДТП, виновниках и пострадавших в аварии.

Решение о выплате компенсации рассчитывается страховой организацией на основе изучения именно аварийного сертификата, документов ГИБДД и справок из медицинских учреждений. В случае судебного разрешения конфликта аварийный сертификат может использоваться обеими сторонами: страховщиком и страхователем.



Оформление ДТП аварийным комиссаром без ГИБДД

В связи с резко возросшим потоком автомобилей на улицах наших городов появилась возможность оформления ДТП аварийным комиссаром без ГИБДД. В марте 2009 года были приняты поправки в Закон об ОСАГО по введению в закон Европейского протокола оформления ДТП, предусматривающего процесс оформления документов о происшествии без участия сотрудников автоинспекции. Законность оформления ДТП по упрощённой схеме подтверждается п.2.6 ПДД.





Условия, при которых возможна работа аварийного комиссара без ГИБДД

Вред нанесён только имуществу, а здоровье участников ДТП полностью сохранено.

В происшествии участвуют только два автомобиля, владельцы которых застрахованы в ОСАГО.

Между участниками ДТП отсутствуют разногласия по поводу обстоятельств аварии, характера повреждений, что подтверждается в бланке извещения о ДТП.

Участники происшествия не совершили правонарушений, предусмотренных статьёй 12.8- опьянение; 12.15 – обгон или встречный разъезд; 12,24 – причинение вреда здоровью. Общая сумма ущерба не превышает 25 000 рублей.

Присутствие аварийного комиссара поможет участникам ДТП правильно заполнить извещение о ДТП и организовать доставку повреждённых автомобилей на осмотр в страховую компанию. В случае оформления происшествия без участия сотрудников дорожной автоинспекции аварийный комиссар несёт полную ответственность за правильное оформление всех требуемых документов.

При совершении серьёзных аварий или наличии разногласий в трактовке событий вызов сотрудников ГИБДД обязателен.





Оформление ДТП без комиссаров

В качестве юридической фигуры аварийный комиссар не может заменить сотрудника ГИБДД, но может взять на себя часть его работы. Если учесть стрессовое состояние водителей и их неосведомлённость в тонкостях оформления документов, присутствие аварийного комиссара – не обязательная, но желательная услуга. Опытный и хорошо знакомый с юридическими нюансами комиссар способен защитить интересы автовладельцев, попавших в неприятную ситуацию.

В большинстве полисов ОСАГО услуга аварийного комиссара включена в список предоставляемых опций, но в этом случае аварийный комиссар будет представлять интересы страховщика. Для автолюбителя выгоднее, чтобы комиссар работал в его интересах и был предоставлен независимой от страховой компании службой.



