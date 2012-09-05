Нужен ли аварийный комиссар
В правовой практике РФ фигура аварийного комиссара появилась не так давно, поэтому у большинства автолюбителей возникает вопрос: нужен ли аварийный комиссар для анализа ДТП или можно обойтись без него?
Несмотря на грозное название, аварийные комиссары никаких радикальных действий на месте аварии не осуществляют, а действуют как профессионалы широкого профиля, разбирающиеся в вопросах безопасности дорожного движения, основах страхового дела, автооценки. В его задачи входит консультирование участников ДТП, помощь в оформлении необходимых для выплаты страховки документов.
Сначала аварийные комиссары создавалась страховыми компаниями и действовала, в первую очередь, в их интересах. Довольно быстро службы аварийных комиссаров приобрели полную самостоятельность и стали независимыми организациями, предлагающими свои услуги не только страховщикам, но и непосредственно всем участникам дорожного движения. Деятельность аварийного комиссара теперь направлена на соблюдение интересов автовладельцев.
Аварийный комиссар обязанности и права
- По прибытию на место ДТП, аварийный комиссар (Белгород) должен провести осмотр, при необходимости вызвать скорую помощь, провести фотофиксацию деталей происшествия.
- Опрос очевидцев дополняется записью их контактных данных.
- На основании осмотра комиссар проводит приблизительную оценку ущерба, вызывает эвакуатор и составляет необходимые документы. Инспектор дорожной полиции подробности и детали нанесённого ущерба не фиксирует! При получении компенсации проблемы с оценкой ущерба могут серьёзно снизить размер выплачиваемой страховой суммы.
Что такое аварийный сертификат
На основании осмотра места происшествия составляется отчёт аварийного комиссара, который и называется аварийным сертификатом.
- Схема ДТП.
- Комментарий аварийного комиссара к схеме.
- Фотографии с места происшествия.
- Подробная информация обо всех участниках ДТП, виновниках и пострадавших в аварии.
Решение о выплате компенсации рассчитывается страховой организацией на основе изучения именно аварийного сертификата, документов ГИБДД и справок из медицинских учреждений. В случае судебного разрешения конфликта аварийный сертификат может использоваться обеими сторонами: страховщиком и страхователем.
Оформление ДТП аварийным комиссаром без ГИБДД
В связи с резко возросшим потоком автомобилей на улицах наших городов появилась возможность оформления ДТП аварийным комиссаром без ГИБДД. В марте 2009 года были приняты поправки в Закон об ОСАГО по введению в закон Европейского протокола оформления ДТП, предусматривающего процесс оформления документов о происшествии без участия сотрудников автоинспекции. Законность оформления ДТП по упрощённой схеме подтверждается п.2.6 ПДД.
Условия, при которых возможна работа аварийного комиссара без ГИБДД
- Вред нанесён только имуществу, а здоровье участников ДТП полностью сохранено.
- В происшествии участвуют только два автомобиля, владельцы которых застрахованы в ОСАГО.
- Между участниками ДТП отсутствуют разногласия по поводу обстоятельств аварии, характера повреждений, что подтверждается в бланке извещения о ДТП.
- Участники происшествия не совершили правонарушений, предусмотренных статьёй 12.8- опьянение; 12.15 – обгон или встречный разъезд; 12,24 – причинение вреда здоровью. Общая сумма ущерба не превышает 25 000 рублей.
Присутствие аварийного комиссара поможет участникам ДТП правильно заполнить извещение о ДТП и организовать доставку повреждённых автомобилей на осмотр в страховую компанию. В случае оформления происшествия без участия сотрудников дорожной автоинспекции аварийный комиссар несёт полную ответственность за правильное оформление всех требуемых документов.
При совершении серьёзных аварий или наличии разногласий в трактовке событий вызов сотрудников ГИБДД обязателен.
Оформление ДТП без комиссаров
В качестве юридической фигуры аварийный комиссар не может заменить сотрудника ГИБДД, но может взять на себя часть его работы. Если учесть стрессовое состояние водителей и их неосведомлённость в тонкостях оформления документов, присутствие аварийного комиссара – не обязательная, но желательная услуга. Опытный и хорошо знакомый с юридическими нюансами комиссар способен защитить интересы автовладельцев, попавших в неприятную ситуацию.
В большинстве полисов ОСАГО услуга аварийного комиссара включена в список предоставляемых опций, но в этом случае аварийный комиссар будет представлять интересы страховщика. Для автолюбителя выгоднее, чтобы комиссар работал в его интересах и был предоставлен независимой от страховой компании службой.