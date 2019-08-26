Beijing Китай

Традиционные китайские "рабочие лошадки” Beijing уже 33 года удовлетворяют нужды местного населения. В 1993 году было начато производство модернизированной модели "BJ 20208 G” с алюминиевыми дисками колес, более комфортабельным салоном. Но под капотом этой полноприводной машины все еще продолжает работать старый 2.5-литровый 4-цилиндровый двигатель от российского автомобиля УАЗ. Завод Beijing, как деловой партнер американского концерна Chrysler, в 1994 году приступил к выпуску упрощенного варианта модели Cherokee с задним ведущим мостом. Этот автомобиль с индексом "BJ 7250” пользуется в Китае большим спросом. До серийного изготовления столь желанных универсалов повышенной вместимости дело пока не дошло. Но, видимо, оно не за горами. Фирма Mercedes-Benz продала заводу Beijing лицензию на сборку своих УПВ. Это удивительно, поскольку опытная партия автомобилей Dodge-Grand Caravan под названием Sanxing-SXZ 6490 была уже выпущена Beijing.

Chevrolet Бразилия

Сейчас дочерняя фирма концерна General Motors занимает третье место в стране по объему выпуска после компаний Volkswagen и FIAT. Бестселлером фирмы является хорошо известный в Европе автомобиль Opel-Corsa, на базе которого Chevrolet специально для южноамериканского рынка создала модель с кузовом "седан" и довольно мощным двигателем (92 л. с.). Гамму двигателей для модели с кузовом "хэтчбек" открывает литровый вариант (60 л. с.) и заканчивает 1,6-литровый (108 л. с.). Наряду с моделью Monza (европейский Opel-Ascona) предлагается и Opel-Kadett (его модификация с кузовом "универсал" называется Ipanema). Однако на смену семейству Kadett скоро придет модель Astra. Сочтены дни и автомобиля Chevrolet-Omega, вместо которого будут поставляться более современные европейские модели. Начато изготовление универсала Blazer с 2,2-литровым бензиновым двигателем.