Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Рабочие лошадки помогут вам комфортно отдохнуть




Рабочие лошадки помогут вам комфортно отдохнуть
22 Мая 2019
Теги: авто

“Ford" был представлен в Брюсселе модификациями автомобилей “Ford Transit", предназначенными для перевозки как грузов, так и пассажиров. Весьма оригинальна, например. машина-холодильник. Ее холодильная установка общим весом порядка 270 кг размещена в задней части автомобиля, а не на крыше, как обычно. Температуру в грузовом помещении регулирует из кабины водитель.

Еще одна японская компания, “Mitsubishi", привезла в столицу Бельгии автомобиль, предназначенный, в отличие от предыдущего, для семей с детьми. Называется он "Space Wagon". Салон машины рассчитан на шесть человек, причем их кресла, расположенные в три ряда, могут полностью раскладываться. Это относится и к креслу водителя, поскольку ручка переключателя скорости находится несколько выше обычного уровня. Кресла второго ряда можно превратить в самую настоящую кровать. а кресла третьего вообще при желании убираются. Освободившееся пространство можно использовать для хранения взятых с собой вещей.

О будущем думают и конструкторы компании “Citro6n". Об этом, в частности, свидетельствует представленный на салоне "Berlingo Multispace". В этом автомобиле удобно перевозить, скажем, лыжи и даже серфинги, поскольку его скользящую боковую дверь можно закрепить в частично открытом положении. На задних сиденьях в машине разместятся трое взрослых, для малышей же рядом предусмотрена установка еще двух кресел.

В заключение о “Citroen Xsara Picasso", который поступит в продажу в самом начале 2000 г. Снаружи этот автомобиль. отличающийся оригинальным внешним дизайном, выглядит компактно, а вот внутри в нем на удивление просторно. Французская машина рассчитана на пять человек, объем ее багажника - 515 куб. дм. Необычное по форме панорамное лобовое стекло обеспечивает прекрасную видимость водителю и пассажирам, что немаловажно для тех, кто собирается отправиться в путешествие. Что ж, для такого рода отдыха, говорят создатели “Citroen Xsara Picasso", лучшую машину придумать трудно.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Поиски продолжаются... - . (+10)
НетГейм - основные преимуществ... - . (+12)
Герман “Куница”... - . (+39)
АвтоСпецТранс - . (+34)
Наливная парфюмерия... - . (+37)
Компания FIAT - . (+35)
Автомобильные ветровики... - . (+66)
Ланос: рулевой наконечник... - . (+37)
Автосалон в Брюсселе... - . (+30)
5 лайфхаков от специалистов ав... - . (+41)
С заботой о труженике: ремонт ... - . (+36)
Не скупись! - . (+56)
Одного осмотра недостаточно... - . (+59)
С удвоенными «Симами»... - . (+75)
Криминальный автобизнес... - . (+144)
Популярное на форуме
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 5 дней назад
Самуи (Путеводитель)... - 03:48, 9 Марта 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Спроси большого начальника ГАИ... - 17:05, 27 Января 2019
Автошоу в Киеве 2012... - 14:58, 19 Января 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 01:38, 17 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 16:45, 3 Ноября 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке