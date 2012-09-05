“Ford" был представлен в Брюсселе модификациями автомобилей “Ford Transit", предназначенными для перевозки как грузов, так и пассажиров. Весьма оригинальна, например. машина-холодильник. Ее холодильная установка общим весом порядка 270 кг размещена в задней части автомобиля, а не на крыше, как обычно. Температуру в грузовом помещении регулирует из кабины водитель.

Еще одна японская компания, “Mitsubishi", привезла в столицу Бельгии автомобиль, предназначенный, в отличие от предыдущего, для семей с детьми. Называется он "Space Wagon". Салон машины рассчитан на шесть человек, причем их кресла, расположенные в три ряда, могут полностью раскладываться. Это относится и к креслу водителя, поскольку ручка переключателя скорости находится несколько выше обычного уровня. Кресла второго ряда можно превратить в самую настоящую кровать. а кресла третьего вообще при желании убираются. Освободившееся пространство можно использовать для хранения взятых с собой вещей.

О будущем думают и конструкторы компании “Citro6n". Об этом, в частности, свидетельствует представленный на салоне "Berlingo Multispace". В этом автомобиле удобно перевозить, скажем, лыжи и даже серфинги, поскольку его скользящую боковую дверь можно закрепить в частично открытом положении. На задних сиденьях в машине разместятся трое взрослых, для малышей же рядом предусмотрена установка еще двух кресел.

В заключение о “Citroen Xsara Picasso", который поступит в продажу в самом начале 2000 г. Снаружи этот автомобиль. отличающийся оригинальным внешним дизайном, выглядит компактно, а вот внутри в нем на удивление просторно. Французская машина рассчитана на пять человек, объем ее багажника - 515 куб. дм. Необычное по форме панорамное лобовое стекло обеспечивает прекрасную видимость водителю и пассажирам, что немаловажно для тех, кто собирается отправиться в путешествие. Что ж, для такого рода отдыха, говорят создатели “Citroen Xsara Picasso", лучшую машину придумать трудно.