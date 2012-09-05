Зеркало — эффективное средство обхода блокировки Роскомнадзора, ресурс с идентичной структурой официальному сайту, позволяет игрокам оставаться на связи с сервисом казино независимо от негативных обстоятельств. У казино Гусар одновременно существует несколько активных зеркал, расположенных по альтернативным интернет-адресам.





Какие функции характерны для зеркала?

Создавая рабочее зеркало Гусар казино , разработчики наделили его функциями, создающими комфортное использование сервиса заведения. После перехода на сайт-дубль, игрок может:

играть в бесплатные игры;

зарабатывать в турнирных состязаниях;

играть на деньги в игровые автоматы и настольные развлечения;

переводить депозиты;

заказывать средства на вывод;

пользоваться услугами службы поддержки;

активировать бонусы.

Вход в личный кабинет на зеркале Гусар казино осуществляется под закрепленными за игроком логином и паролем. Если сайтом-дублем пользуется незарегистрированный игрок, он может пройти регистрацию — через социальные сети или создавая аккаунт традиционным способом, указав логин и пароль. После регистрации нужно заполнить поля в личном кабинете.





Альтернативные решения

Зеркальный ресурс — не единственная возможность обхода блокировки официального сайта. Администрация казино Гусар рекомендует клиентам пользоваться плагином EasyNet. Его скачивание не вызовет затруднений ни у новичков, ни у опытных игроков. Плагин легко устанавливается и демонстрирует прекрасные характеристики как в плане доступа к услугам интернет-казино, так и в эффективности при борьбе с блокировками ресурса. Программа бесплатная, обеспечивает на 100% безопасность данных — конфиденциальная информация остается таковой, а все транзакции сохраняют анонимность, проходя по специальным каналам связи.

Второе альтернативное решение — VPN-сервисы, которые легко интегрируются с наиболее популярными браузерами. Владельцы компьютеров с браузерами Firefox и Chrome могут воспользоваться ZenMate — сервисом, который отлично зарекомендовал себя, обладает платной и бесплатной версией, оперативно подключается к ресурсу казино из многих регионов.

В бесплатном варианте доступны 4 региона — Германия, США, Гонконг, Румыния,платная версия более обширна по количеству стран. Оплата за сервис программы небольшая — если регулярно играете в казино, то следует задуматься о покупке ZenMate и позабыть о блокировке со стороны Роскомнадзора раз и навсегда.



