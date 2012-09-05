По высоте мотовило устанавливают так же, как и при уборке обычных хлебов, чтобы лопасти удерживали стебли на расстоянии от линии среза. Частоту вращения мотовила выбирают такой, чтобы мотовило придерживало массу и не давало ей ложиться на спирали шнека. В этом случае стебли хорошо срезаются режущим аппаратом, захватываются шнеком и далее транспортируются в молотилку.

Зазоры между днищем и спиралями шнека, а также между пальцами и днищем увеличивают. Копирующие башмаки ставят на высоту, однако если будут обнаружены потери несрезанным колосом, то высоту несколько уменьшают. На боковинах жатки устанавливают торпедные делители. Внутренний стеблеотвод размещают так, чтобы он активно отводил стебли от боковины жатки и наклонял их к мотовилу. Корпус делителя, внутренний и наружный стеблеотводы регулируют по высоте так, чтобы они образовывали общий плавный конус.

Регулировка жатки для уборки полеглых хлебов осуществляется так. При использовании универсального мотовила снимают с граблин деревянные лопасти и наклоняют их назад. Опускают мотовило в нижнее положение и выносят вперед, чтобы обеспечить подъем и подвод полеглой массы к режущему аппарату. На каждый третий палец режущего аппарата крепят стеблеподъемники.

Копирующие башмаки устанавливают на высоту среза, а на боковинах жатки монтируют торпедные делители. При сплошной полеглости вправо корпус делителя ставят в верхнее левое положение, внешний стеблеотвод сдвигаютнНемного вправо и вверх, а внутренний перемещают влево и вверх, но так, чтобы он не мешал мотовилу. При сплошной полеглости влево корпус делителя ставят в верхнее положение, внешний стеблеотвод смещают вправо. Внутренний стеблеотвод правого делителя в этих условиях не оказывает влияния на процесс, а в левом делителе его сдвигают до предела вправо. Чрезмерно высокий подъем центрального пера и стеблеотводов может привести к выдергиванию стеблей из почвы; при малом подъеме или недостаточном расширении конуса, образуемого центральным пером и обоими стеблеотводами, путаная, неразделенная масса может нависать на боковине жатки.