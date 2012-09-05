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Пути легализации после угона автомобиля
23 Июня 2021
Теги: авто

Имеются определенные различия в подходе российского законодательства и практики иностранных фирм к идентификации номеров двигателя автомобиля.

За рубежом считается, что номер двигателя не несет равной информационной нагрузки наряду с номером кузова. Соответственно в регистрационные документы не заносится маркировка номера двигателя. 0нашим же правилам номер двигателя, как и номер кузова, должен быть отражен в техпаспорте.

По действующим на инофирмах технологиям в случае, если двигатель проходит капитальный ремонт, он подлежит обязательному обезличиванию, т. е. удалению первичной заводской маркировки. После ремонта этот двигатель будет стоять не на "родном" автомобиле, а на любом другом, подходящем по типу. Тогда двигателю присваивают по каталогу новый ремонтный номер и наносят его либо на спиленную площадку штампом, либо на специальную табличку-шильду. На некоторых фирмах номера заносят в техпаспорт автомобиля. Новый номер двигателя обязательно заносят в компьютер, и при покупке автомобиля легко проверить, имел ли место капитальный ремонт двигателя. В России это сделать вряд ли возможно - общей компьютерной базы с автомобильными иностранными фирмами не существует.

Убедиться в подлинности перебитых номеров несложно. Скажем, в фирме "Ауди" - "Фольксваген" площадка спиливается и наносится фирменный стилизованный знак в виде круга и стрелок. Он означает, что двигатель прошел капитальный ремонт. Другие фирмы, например "Мерседес", оставляют первые три цифры номера (тип двигателя), а маркировка, относящаяся к номеру детали, уничтожается. Но в документах обязательно отражено, что^ двигатель прошел капремонт. На сервисных станциях фирмы Мерседес в России по компьютерной связи можно узнать, по какой причине изменен номер двигателя. На "фордах" маркировочную площадку стачивают шлифовальной машиной, а новый номер двигателя наносят на табличку-шильду. Ее приклеивают на блоке цилиндров.

Проблема, состоящая в перебивке номеров двигателя при капремонте автомашин на инофирмах, существует. Но нельзя сбрасывать со счетов то, что и криминальные структуры хорошо осведомлены о способах маркировки иномарок.

Подделать эту маркировку для них достаточно легко. Выяснить, при каких обстоятельствах был перебит номер двигателя, может только специалист-эксперт. По выводам экспертизы и по совокупности имеющихся данных он может сделать заключение, законно ли изменен номер двигателя.

Обычно угоняется автомобиль такого же цвета, что и утильный, однако не всегда преступникам предоставляется такая возможность. В этом случае автомобиль перекрашивают.


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