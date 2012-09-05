Любители драйва и желающие заработать под звон адреналина никогда не проходят мимо казино Вулкан Гранд, предлагающего отличный выбор онлайн-автоматов, манящие бонусы и простоту вывода заработанных средств. Все детали бонусной системы, в том числе бездепозитов, указаны на странице super-bezdep.com, поэтому о бонусной системы мы ниже расскажем вкратце, а вот обзору автоматов, регистрации, зеркалам сайта и работе мобильной версии казино посвятим больше времени.





Как пройти регистрацию в Вулкан Гранд

Регистрацию в Вулкан Гранд можно назвать моментальной, не даром рядом с кнопкой реги стоит надпись «за 15 секунд». Пусть и не 15 сек., но за минуту-другую стать полноправным участником игрового клуба вполне реально. Для этого нажимайте на яркую кнопку в шапке веб-сайта «Регистрация», вводите электронную почту и пароль, ставьте галочку согласия с условиями сервиса и кликайте по кнопке «Играть».

Для полноты регистрации в онлайн казино Вулкан Гранд подтвердите мыло и мобильный телефон, а также проверьте, верно ли вы указали данные. Ошибка не помешает играть, но поставит барьер на выводе средств.

Не хотите сразу писать целых несколько слов? Тогда пройдите регистрацию через социальные сети, нажав на соответствующую иконку, только потом всё равно подтвердите E-Mail и телефон. Сложности настолько миниатюрны, что в них разберётся даже выпускник церковно-приходской школы.





Обзор игровых автоматов казино Vulcan Grand

Как и любое солидное казино с именем, Вулкан предлагает играть на деньги и в Демо. 80% главной страницы интернет-казино посвящено игровым автоматам, которые можно за 3 секунды отсортировать по разделам Популярное, Джекпоты, Избранное и Настольные. Рекомендуем смотреть внимательно популярные игры, так как это те автоматы, за которые своей активностью проголосовали игроки. Отметим игры:

A DRAGONS STORY, AFTER NIGHT FALLS, 5 REEL DRIVE, 4 OF A KING, CHAMPIONS GOAL.

Конечно, «каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу», но в разделе «Популярное» представлены реально интересные автоматы, способные подарить яркие порции адреналина опытному игроку и новичку Вулкана.

Для новичка не будет лишним поиграть день-два в Демо, где не надо тратить деньги, что плюс, но и нельзя реально выиграть, что минус. Освоить игру и навигацию по сайту в Демо можно быстро, после этого время играть на деньги и выигрывать. Как сыграть в Демо? Всё просто наводите мышку на анонс онлайн-автомата и выбираете бесплатный режим.

В настоящий момент все игровые автоматы в Вулкан Гранд казино работают на передовом ПО, способном подарить все радости максимальной визуализации и гарантирующем защиту личных данных.





Бонусы на любой вкус в Вулкан Гранд

Тут мы будем лаконичны, так как всю детальную информацию можно получить по ссылке выше. Новичка клуба привлекает в первую очередь бонус за регистрацию. Этот бездепозит в 500 рублей получают все пользователи казино сразу после регистрации. Для получения премии надо:

Пройти регу, Верифицировать игровой счёт, Зайти в личный кабинет, Найти бездепозитный бонус в Вулкан Гранд, Активировать поощрение.

Приветственный бонус имеет минимальный вейджер x25, активировать премию можно в течение 3 суток после регистрации.





Что такое зеркало интернет-казино

Этот момент хорошо знаком постоянным игрокам казино, но для новичков объясним про зеркала сервиса подробнее. Роскомнадзор не любит игровые клубе из-за вредности собственного характера, поэтому гемблинг-сайты могут блокироваться. Для этого и создаются зеркала, которые являются клонами основного сервиса.

Если по воле рока официальный сайт Вулкан Гранд казино попал под блокировку, то смело играйте на зеркалах, которые отличаются только адресом в браузерной строке. Все функции, автоматы, аккаунты и прочее остаётся прежним, так что игре ничего не помешает.

Также при блокировке, если не хотите использовать зеркало казино Вулкан Гранд, можете воспользоваться плагинами для браузера, которые подменяют IP. Для Chrome это Zenmate, а для Opera и Firefox – Frigate.





Преимущества мобильной версии Вулкан Гранд

Большинство игроков предпочитают играть в онлайн-казино с компьютера, но есть и те, кто любит крутить рулетки со смартфона. Для них существует мобильная версия веб-сайта. Она проста и удобна в работе, имеет более простой стиль оформления, но игровые возможности от этого хуже не стали.

Согласитесь, приехать на дачу и поиграть в казино со смарта или покрутить барабан в долгой дороге дело хорошее. Так быстрее пройдёт время и приехать на работу или домой с дачи вы сможете уже не с пустыми карманами и в приподнятом настроении.



