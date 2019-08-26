Не знаю, как вы, а я люблю крупных мужчин и большие автомобили. Мне всегда казалось, что ездить на крошечной машинке — это все равно что крутить любовь с лилипутом. Может, кому и нравится, но явно не мне. Жизнь, как поется в старой песенке, полна импровизаций. Чистая правда — в один прекрасный момент мой чудесный и очень большой автомобиль «простудил» себе всю электрику, так что срочно пришлось искать ему замену. Выручила, как всегда, любимая подруга.которая вовремя уехала в командировку, оставив мне свой новенький Daewoo Matiz. Открыв гараж, я в ужасе отпрянула: на меня ласково смотрел золотисто-оранжевый микроб на колесах. Господи, да я в эту козявку даже не залезу!

Гонки на букашках

Однако обошлось. Салон оказался хоть и тесноват с непривычки, но вполне удобен — все, что надо, под рукой. «Поехали, насекомое», — вздохнула я и повернула ключ. Моторчик довольно заурчал, и Matiz тронулся с места, да так резво! Вот чудеса современной техники: всего-то 50 л.с., а с места летит как птичка. Впрочем, все преимущества веселого «микроба» я оценила чуть позже, когда попала в неизбежную в любое время суток «пробку». Пока тупорылые титаны автомобильной фауны с трудом перемещали свои длинные и широкие тела из ряда в ряд. мы с моей крошкой обскакали всех в два счета. Езда на подступах к переполненному мосту Метро напомнила мне выигрышную партию в шашки: раз- два — и в «дамках». Честное слово. вместо положенных 35 минут я потратила на свой обычный маршрут почти на четверть часа меньше. Да за это же время можно успеть ногти покрасить!

Создан для любви

Вес же на всю эту бочку меда нашлась-таки ложка самого вонючего дегтя, да не одна. Во-первых, что ни говори, но вопрос о безопасности в этой «малютке стоит очень остро. Хоть увешайся ты подушками, в серьезных «крэшах» автомобильчик явно не боец. Поэтому очень, знаете ли, неприятно ехать, когда твоя голова находится на уровне ноги водителя соседнего внедорожника. То и дело шарахаешься — вдруг тебя просто не заметят и раздавят как букашку. А вот шарахаться на малышке Daewoo Matiz как раз не рекомендуется, потому как руль у нее чувствительный, что сердечко гимназистки. Впрочем, как и подвеска: все колдобины- выбоины пришлось пересчитать своей собственной пятой точкой.

По всему по этому Daewoo Matiz прописан только дамочкам с крепкими нервами, спокойным и уверенным стилем вождения и полным отсутствием предрасположенности к морской болезни. И вот тогда вы смело сможете сказать недоброжелателям: «Маленькие машинки, как и маленькие женщины, созданы для любви. А большие — для работы». И это — чистая правда.