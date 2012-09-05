В период нестабильной политической ситуации отдыхать на доступных курортах зарубежья не всегда безопасно. Многие семьи, особенно с маленькими детьми, останавливают выбор на родном Черном море. Добраться до юга России можно на самолете, поезде или личном автомобиле. Последний вариант – самый экономически выгодный. Добираться до Адлера, Сочи или Туапсе лучше по федеральным трассам – по пути найдется множество отелей и хостелов, в которых удобно остановиться на ночь, а поутру плотно позавтракать и получить необходимые отчетные документы для тех, кто едет на море по работе. О чем нужно помнить, собираясь в дорогу?

Советы для комфортного и безопасного путешествия

Соберите аптечку, исходя из нужд каждого члена семьи. Помимо лейкопластыря, бинта и перекиси водорода, пригодятся жаропонижающие, обезболивающие и противорвотные средства для людей, страдающих морской болезнью. Горные Черноморские серпантины на дороге – испытание для вестибулярного аппарата, поэтому пригодятся также целлофановые пакеты.

Кроме аптечки, в дорогу стоит взять следующий набор:

средство от комаров и крем от ожогов;

пляжная обувь или тапочки – по гальке босыми ногами ходить невозможно;

зонтик и пляжный коврик – на Черном море эти принадлежности выдаются за деньги;

аудиокниги или плеер – радио на трассе ловить не будет;

навигатор и видеорегистратор;

удобные надувные подушки на шею.

Если в машине один водитель, особое внимание уделяйте отдыху. Не ночуйте в машине на трассе – это не безопасно. Выберите недорогую гостиницу, в которой предоставляют отчетные документы за проживание. Комфортный сон в горизонтальном положении, принятие душа и горячая пища восстановят силы для дальнейшего пути. Если семья ограничена в средствах, можно выбрать недорогой мотель или хостел, где в номере могут проживать от 4 до 6 человек.

Не забудьте перед поездкой проверить машину на предмет исправности. На трассах есть автосервисы и шиномонтажки, но услуги специалистов в межгороде стоят дорого.