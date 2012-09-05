Пусковые установки как оперативный способ решения возникших проблем

Хороший АКБ может стабильно работать до трёх лет и больше. Эксплуатационный срок батареи можно продлить, если регулярно поддерживать её в заряженном состоянии. В связи с этим, специалисты, аналитики и пользователи, рекомендуют пусковое устройство.





Справка

Пусковые устройства (ПУ) способны запустить силовой агрегат даже с «мёртвой» батареи. Среди таких моделей есть автономные блоки, не требующие подключения к сети на 220 вольт для пуска мотора. Данные модели пользуются у автомобилистов повышенным спросом. Чаще всего, машина не заводится на воздухе, а не в тёплом гараже.





Пусковые модели и их виды

Нужно знать, что существует два вида ПУ: автономные конструкции и блоки, которые работают от сети. Автономная конструкция оснащена собственной батареей.

Её можно периодически заряжать, используя автомобильный прикуриватель. Чаще всего ПУ заряжаются в домашних условиях от сети 220 В. Больше информации о моделях и характеристиках ПУ можно узнать, перейдя на страницу https://www.jumpstarters.ru/.





Технические показатели, на которые следует обращать внимание при выборе ПУ

Чем же нужно руководствоваться, выбирая определённую модель, на что обращать внимание при покупке:

Наиболее значимым показателем выбора является такой параметр как выходное напряжение, значение которого должно соответствовать цифре на АКБ. Маркировка часто указывает следующие параметры: 12 и 24 В. В этом случае можно выбрать ПУ как с 12В, так и с 24 В. Перед тем как купить пусковое устройство, необходимо выяснить ток зарядки. Это ещё один показатель, параметры которого могут варьироваться в пределах от 20 до 30 тыс. Нужно учитывать этот момент при выборе конкретные цифры своей машины. Для легковых автомобилей достаточно 55 А. Для грузового транспорта – это от 1 тыс. А. важно понимать, что ПУ предусматривает минимальные показатели тока зарядки, при котором может выполняться работа. Напряжение – это значение параметра, к которому подключается зарядка. Стандартный вариант 220 В. Есть модели, в которых предусмотрено напряжение 110 В.





Дополнительные рекомендации

Следует выбирать ПУ с дополнительными элементами защиты. Это существенно улучшит комфорт эксплуатации. Не нужно полагаться лишь на стабильность работы генератора. Он не вечный т тоже со временем может выйти из строя.

Использование дополнительных специальных функции пускового устройства позволит многим водителям избежать поломок. Несмотря на рекомендательный характер материала, советуем прислушаться к мнению специалистов и пользователей пусковых установок, удачи.



