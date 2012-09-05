Пусковое устройство служит для пуска двигателя, оно включает в себя воздушную заслонку 2 с предохранительным клапаном 3, который открывается после запуска двигателя (т. е. при увеличении частоты вращения коленчатого вала) и, пропуская через себя, воздух исключает излишнее переобогащение горючей смеси.

При пуске двигателя воздушная заслонка прикрывается (вручную или автоматически), а дроссельная заслонка чуть приоткрывается. Под воздушной заслонкой при принудительном проворачивании коленчатого вала образуется большое разрежение и топливо истекает обильно из всех систем карбюратора, т. е. образуется необходимая при запуске двигателя переобогащенная горючая смесь, которая легко воспламеняется электрической искрой.

Как только двигатель запустится, частота вращения коленвала увеличится и за заслонкой образуется недопустимо большое разрежение - при этом открывается перепускной клапан и разряжение за ней уменьшается - излишнего переобогащения горючей смеси не происходит. Автомобиль стал больше перегреваться и потреблять больше топлива? Возможно понадобится диагностика автокондиционера. Профессиональные специалисты ИНТЕРСЕРВИС найдут и устранят любую неполадку.

Когда двигатель запустится и прогреется, воздушная заслонка открывается и двигатель начинает работать от системы холостого хода. Так как дроссель почти прикрыт, то разряжение за воздушной заслонкой перемещается под дроссельную заслонку 6 и под действием значительного разрежения за дросселем топливо в виде эмульсии истекает из двух отверстий (распылителей) системы холостого хода 11 и 13, (иногда щели), расположенных у кромки дроссельной заслонки. Два отверстия (или щель) нужны для того, чтобы более плавно происходил переход с режима холостого хода на рабочие режимы двигателя при большем открытии дроссельных заслонок.

Как только дроссельная заслонки откроется больше, разрежение (при увеличении числа оборотов коленчатого вала), передается на диффузорную полость карбюратора здесь начинает работать главная дозирующая система, и приготавливаемая смесь начинает обедняться, эмульгированием топлива в каналах и распылителях главной дозирующей системы (в основном в эмульсионном колодце).