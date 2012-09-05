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Пуск дизеля
6 Марта 2017
Теги: авто

После запуска пускового двигателя плавно включают рычагом сцепление редуктора и прокручивают дизель,... мин до появления давления масла в системе, -после чего рычагом подают топливо и пускают дизель.

Пуск дизеля без предварительной прокрутки не допускается, особенно в зимнее время, когда загустевшее масло поступает в подшипники с некоторым запаздыванием, вследствие чего может произойти задир их поверхностей.

Если в течение одной минуты дизель не запустился, выключают муфгу сцепления редуктора пускового двигателя и через... мин повторяют запуск.

Непрерывная работа пускового двигателя под нагрузкой более мин не допускается.

Останавливают пусковой двигатель, нажав на кнопку выключения магнето.

Закрывают краник топливного бака пускового двигателя. Прогревают дизель на минимальной частоте холостого хода с постепенным увеличением ее до максимальной. Давление масла в системе смазки дизеля при номинальной частоте вращения коленчатого вала и при температуре...°С не должно быть менее кПа, а при минимальной частоте вращения холостого хода —не ниже кПа. Мечтаете о покупке автомобиля, но не хватает денег? Обратитесь в компанию CARRO - здесь вы сможете взять поддержанное авто в кредит без первоначального взноса.

В случае затруднительного пуска дизеля для увеличения подачи топлива необходимо вытянуть кнопку обогатителя на регуляторе.

При нейтральном положении штоков механизма переключения коробки передач шарик включателя входит в отверстие планки и цепь питания магнето пускового двигателя замкнута. В такой позиции тяги и включателя можно запустить пусковой двигатель и затем дизель.

При включенной передаче одна из тяг смещена относительно другой, шарик утоплен плоскостью планки и цепь питания магнето пускового двигателя разомкнута.

Если при включенной передаче цепь питания магнето не размыкается, это свидетельствует о большом зазоре между включателем и планкой. В этом случае, не устанавливая тягу в нейтральное положение, довертывают включатель во втулку, пока цепь не разомкнется.

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