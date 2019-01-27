Стилевые решения, применяемые при создании итальянских высокоскоростных спортивных автомобилей, характерны и для модели Рита-248. Двери стеклопластикового кузова открываются вверх, как у модели ВидаШ-ЕВ 110. Воздухозаборники Рита повторяют форму отверстий автомобилей серии Тез1аго55а фирмы Реггап. Римская модель имеет трубчатую пространственную раму. Перед задней осью установлен 4-цилиндровый 1,7-литровый оппозитный двигатель Alfa-Romeo мощностью 140 л.с., крутящий момент от которого через механическую 5-ступенчатую коробку передач передается на задние колеса. По данным фирмы, модель Puma-248 разгоняется с места до 100 км/ч за 6,5 с. Автомобиль развивает максимальную скорость 225 км/ч. Puma S.n.c.

Via Nomentana 761 00137 Roma Чехия

Фирма RAF, создавая свой родстер, руководствовалась традициями знаменитой фабрики из Богемии Reichenberger. Родстер фирмы RAF повторяет автомобиль Aero 30, спроектированный чешским дизайнером Содомкой. Рама модели RAF-Mk1 сделана из алюминиевых панелей, а кузов с выступающими передними крыльями - стеклопластиковый. На родстере, масса которого 850 кг, устанавливается один из двигателей Ford (1,8 или 2,0 л.с.). Тяговое усилие от двигателя передается через 5-ступенчатую коробку передач к задним колесам. Автомобиль имеет легкий складной верх, хромированные кузовные детали, очень удобные кожаные сиденья, деревянную панель приборов. RAFA.S.

Rinspeed Швейцария

Облагораживать автомобили - дело трудное, и Франк Риндкнехт, глава швейцарской фирмы Б1п$рееб, знает это очень хорошо. Поработав над новым дизайном моделей \ZW-Golf и РогэсЬе-ЭИ, он переключился на более тонкие работы - с кожей, дисками колес. Однако страсть создавать что-то необычное пересилила. Ридкнехт вновь конструирует автомобили. Фирма Бтэрееб преподносит себя как производителя уникальных моделей; все они изготовляются в США. В настоящее время предлагаются две модели: родстер «БС-Б» и купе УеНо Та1Ьо. Родстер имеет алюминиевый кузов на трубчатой пространственной раме. В купе УеНо Та1Ьо сочетаются сталь и стеклопластик. Салон автомобиля великолепен. Фирма предлагает самые неожиданные расцветки обивки, имеются также варианты обивки с рисунком. На обоих автомобилях устанавливают 5,0-литровую V- образную «восьмерку» с турбокомпрессором от модели Богб. На родстере «БС-Б» двигатель с турбонаддувом развивает мощность 305 л.с., а без него - 218 л.с. Что касается мощности двигателя купе УеНо Та1Ьо, то она, по данным фирмы БюБрееб, составляет 320 л.с. Стоимость модели «БС-И» - свыше 95 тыс. марок. УеНо Та1Ьо “тянет" на 150 тысяч.