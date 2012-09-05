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Пульты управления сауной высокого качества в Украине
19 Июля 2018

Современная сауна включает в себя не только красивый интерьер, качественную электрокаменку и правильный микроклимат в парилке, но и комфортную эксплуатацию. Комфортность эксплуатации сауны это в первую очередь ее безопасность, а также понятные и легкие настройки. Обеспечить все это может пульт управления сауной, который способен контролировать освещение, вентиляцию, включение электропечи и отключение ее при перегреве. Кроме этого, с пульта должны устанавливать все нужные настройки и регулировки для правильной работы печи или инфракрасной сауны.

Обычно, каждый производитель электрокаменок заботится о выпуске выносного или дистанционного пульта управления, подходящего для конкретной модели или для целой серии своих моделей. К примеру, компания Relset разработала практически под каждую модель электрокаменок разного типа выносные блоки управления, которые устанавливаются за пределами парилки.

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С их помощью, управление электрокаменкой можно проводить, не заходя в парную, что сохраняет температуру внутри.

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Небольших размеров эргономичные блоки управления имеют современный привлекательный вид и включают минимальный набор кнопок и дисплей для отображения информации о настройках и показаниях температуры и влажности в парилке. Обычно, основными кнопками управления являются включение-выключение питания, регулировка освещения и кнопка запуска меню настроек температуры и влажности. Все кнопки оснащены индикацией. Меню настроек понятно даже при первом использовании, а климатические показания точны благодаря установленным в парилке датчикам. В некоторых моделях блоков управления можно выставлять таймер включения и выключения, что очень удобно. Кроме пультов управления электрокаменками, можно найти также блоки управления инфракрасной сауной или цветотерапией.

Познакомиться со многими моделями блоков управления можно в интернет-магазине Грубка, который является номером один в Украине по продаже лучшего оборудования и аксессуаров для саун и бань. В ассортименте магазина найдется товар на любой вкус для организации сауны или бани – от стройматериалов и печей, до разных аксессуаров и пультов управления. Преимуществом магазина также является график работы без выходных, заказ быстрого звонка, онлайн-консультация, бесплатная доставка при заказе свыше 3000 гривен и возможности самовывоза.


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тут были комменты. RIP!






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