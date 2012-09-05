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Пружины сцепления
5 Декабря 2017
Теги: авто

Пружины, которые держат сцепление включенным, обычно витого типа, хотя в некоторых случаях применяются плоские пружины.

В сцеплениях, представляющих одно целое с двигателем, весьма важно, чтобы пружины были возможно компактными; по этой причине часто применяется материал квадратного или прямоугольного сечения, который при тех же размерах будет выдерживать большую допустимую нагрузку. Эти пружины иногда помещаются в отверстиях в ободе маховика (распространено в английских конструкциях) или в прессованных стальных наконечниках с фланцами на открытых концах, которые устанавливаются в крышке сцепления.

Чтобы еще больше сократить в осевом направлении габарит, необходимый для пружин, иногда применяются конические пружины. Они также могут быть или из проволоки или из материала прямоугольного сечения.

 


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тут были комменты. RIP!






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