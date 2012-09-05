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Проверка состояния генератора и уход за ним
1 Августа 2023
Теги: авто

Для проверки состояния генератора необходимо снять защитную ленту и осмотреть коллектор якоря. Поверхность коллектора должна быть чистой, блестящей, без следов нагара, рисок, царапин, значительного износа и потери правильной цилиндрической формы. Миканитовая изоляция не должна выступать над поверхностью пластин коллектора. Щетки не должны быть изношены более чем на Vs длины. Пружины должны плотно прижимать щетки к коллектору.

Загрязненный коллектор якоря протирают чистой тряпкой, смоченной неэтилированным бензином. В случае подгорания поверхности коллектора его шлифуют мелким стеклянным полотном (шкуркой), а затем обдувают сжатым воздухом, после чего протирают чистой ветошью, смоченной бензином. Очистку (рис. 21) и шлифовку коллектора производят при работающем двигателе, пользуясь деревянной планкой, на которую натягивают сложенную полоской в несколько слоев тряпку или ленту из стеклянного полотна.

Внутренние поверхности генератора для очистки от угольной пыли обдувают струей сжатого воздуха от компрессора. Подшипники смазывают при помощи капельной масленки маслом для двигателя. В задний подшипник во избежание замасливания коллектора следует заливать не больше 4—5 капель масла. В передний подшипник заливают 6—8 капель.

По окончании проверки состояния генератора и установки на место защитной ленты необходимо убедиться в надежности крепления генератора к двигателю и проводов к зажимам генератора.

Через одно-два обслуживания ТО-2 (через 10—12 тыс. км пробега) Генератор снимают с двигателя и разбирают для тщательной проверки его состояния.

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