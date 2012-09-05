Регулировку производят по мере надобности при выполнении ТО-2. Признаком возникновения необходимости регулировки является стук клапанов. При регулировке необходимо выполнить следующие операции:

1. При боковом (нижнем) расположении клапанов двигателя снять крышки клапанной коробки (у двигателей М-20, ГАЗ-51 и ГАЗ-12 для обеспечения удобства доступа к клапанной коробке необходимо предварительно отсоединить воздушный фильтр, снять карбюратор, впускной и выпускной трубопроводы и трубки системы вентиляции картера). У двигателей, имеющих верхнее расположение клапанов, снять крышку головки цилиндров (у двигателей «Москвич-407» открыть люки в крышке головки цилиндров).

2. Наблюдая за клапанами, медленно провертывать коленчатый вал до момента, когда закроется выпускной клапан первого цилиндра, после чего повернуть коленчатый вал еще на один оборот (у двухтактных дизелей ЯАЗ-204 и ЯАЗ-206 провертывать коленчатый вал до момента начала опускания плунжера насоса-форсунки).

3. Проверить, пользуясь щупом, величины зазоров (у двигателей с нижним расположением клапанов — между клапанами и толкателями первого цилиндра, у двигателей с верхними клапанами — между клапанами и носками коромысел). Нормальные величины зазоров приведены в первом разделе «Краткие технические характеристики автомобилей».