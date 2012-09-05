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Проверка и регулировка сцепления
29 Августа 2023
Теги: авто

Для проверки сцепления на отсутствие проскальзывания (пробуксовки) дисков автомобиль ставят на ручной тормоз, выключают сцепление, включают прямую передачу и, приоткрыв дроссель карбюратора, плавно отпускают педаль сцепления. При отсутствии пробуксовки двигатель заглохнет.

Полноту выключения сцепления проверяют по бесшумному включению передач при полностью нажатой педали сцепления (включать передачу следует через 3—4 сек. после выключения сцепления)!

Величину свободного хода педали сцепления определяют при помощи линейки с делениями. Установив линейку, как показано на рис. 24, замечают, против какого деления линейки располагается верхняя плоскость педали, а затем нажимают педаль рукой, выбирая ее свободный ход, до момента, когда сопротивление нажатию резко возрастет (подшипник муфты выключения сцепления соприкоснется с рычажками), и определяют по делениям линейки величину свободного хода.

В случае надобности величину свободного хода педали сцепления регулируют изменением длины тяги, соединяющей педаль с вилкой или рычагом вала вилки выключения сцепления (при помощи гайки или барашка).

 


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